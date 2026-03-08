Menü Kapat
TGRT Haber
İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı: En az 6 ay daha savaşmaya hazırız

İran, dokuzuncu gününe girilen savaşla ilgili ABD ve İsrail'e gözdağı verdi. İki ülkenin de İran'la ilgili hesaplarında başarısız olduğunu söyleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, en az 6 ayda daha yoğun bir savaş sürdürebilecek kapasiteleri olduğunu belirtti.

AA
08.03.2026
08.03.2026
Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı: En az 6 ay daha savaşmaya hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ülkesinin misilleme saldırılarının kapasitesi, hedefleri ve gelecekteki stratejileri hakkında açıklamalarda bulundu.
İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir.
ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef alınmıştır.
İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirilmiştir.
Gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulanacaktır.
Savaşın planlayıcıları, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını bekleyerek yanlış hesap yapmışlardır.
Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef alındı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

İRAN YENİ SALDIRI TARZINA GEÇİYOR

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

"ABD VE İSRAİL'İN HESAPLARI BAŞARISIZ OLDU"

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

