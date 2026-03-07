Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'nin İran rapor sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış

ABD, İsrail'le birlikte İran'a saldırırken savaşın üzerinden 8 gün geçtikten sonra bir İran raporu ortaya çıktı. Hazırlanan raporda her türlü saldırı ihtimalinde İran yönetiminin devrilmeyeceği sonucuna yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin İran rapor sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 20:27

'de Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı gizli bir raporun, 'a yönelik gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli saldırıların bile İran’ın yerleşik askeri ve dini yönetimini devirmesinin olası olmadığını ortaya koyduğu iddia edildi.

Washington Post’un (WP) raporun içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın İran’da ABD yanlısı bir yönetim getirme planı hakkında şüpheler gündeme getirildi.

ABD'nin İran rapor sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış

SALDIRILARDAN 1 HAFTA ÖNCE TAMAMLANDI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlayan saldırılarından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtilen raporda, İran liderliğine karşı dar veya hükümet kurumlarını da içeren daha geniş kapsamlı saldırılar sonrası olası senaryolar değerlendirildi.

Raporun bulgularına aşina olan kişiler, mevcut istihbaratın her iki durumda da İran'ın dini ve askeri kurumlarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi dahil, iktidarın sürekliliğini korumak için tasarlanmış protokolleri izleyerek yanıt vereceği sonucuna varıldığını aktardı.

ABD'nin İran rapor sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış

"MUHALEFETİN ÜLKE YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRMESİNİN İHTİMALİ YOK"

Söz konusu gizli rapor hakkında konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda İran’da parçalanmış durumdaki muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirme ihtimalinin “olası olmadığını” öne sürdü.

ABD'nin İran rapor sızdı! Saldırıdan 1 hafta önce tamamlanmış

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington'da 18 istihbarat teşkilatının kolektif bilgeliğini temsil etmek amacıyla ABD tarafından toplanan üst düzey analizlerini koordine eden ve tahminler üreten deneyimli analistlerden oluşuyor ve doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörü'ne bağlı bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran özür diledi, Trump'tan açıklama geldi: 'Bugün İran çok ağır bir darbe alacak'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran savaşında son durum! ABD ve İsrail saldırıları sürüyor
ETİKETLER
#abd
#iran
#Askeri Saldırılar
#Siyasi Analiz
#Ulusal İstihbarat Konseyi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.