Dünya
İran özür diledi, Trump'tan açıklama geldi: 'Bugün İran çok ağır bir darbe alacak'

Son dakika haberi: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyanın komşu ülkelerden özür dilemesine Trumptan cevap geldi. Trump, İran'ın ağır darbeler aldığını söyleyerek, "Orta Doğu'nun zorbası değil, kaybedeni ve teslim olanı" dedi.

Cumhurbaşkanı , bugün yaptığı açıklama ile saldırdıkları komşu ülkelerden özür diledi. Başkanı ise kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran'ın özrüne karşın açıklamalarda bulundu.

Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ağır darbeler aldığını, 'daki komşularından özür dileyerek teslim olduğunu dile getirdi. Öte yandan Trump, özrün ABD ve İsrail'in amansız saldırıları sonucu gerçekleştiğini belirtti.

İran özür diledi, Trump'tan açıklama geldi: 'Bugün İran çok ağır bir darbe alacak'

"ARTIK ORTA DOĞU'NUN ZORBASI DEĞİL, KAYBEDENİ"

İran'ın binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildiğini ifade eden ABD Başkanı, "Artık Orta Doğu'nun zorbası değil, kaybedeni ve teslim olanı" sözlerine yer verdi.

Trump mesajını, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak. Şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve gruplar, İran'ın kötü davranışları nedeniyle tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya." sözleriyle noktaladı.

İran özür diledi, Trump'tan açıklama geldi: 'Bugün İran çok ağır bir darbe alacak'

PEZEŞKİYAN KOMŞULARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sabah saatlerinde yaptığı konuşmada, "İran'dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte komutanlarımızı, liderimizi ve birçok değerli insanımızı vahşi saldırılar sonucu kaybettik. Silahlı kuvvetlerimiz ise komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı ve ülkemizin toprak bütünlüğünü savunmak için onur ve kararlılıkla mücadele etti" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın bölge ülkeleriyle çatışma istemediğini belirten Pezeşkiyan, "Bizim komşu ülkelere saldırma niyetimiz yoktur. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bu bölgede onlarla el ele vererek barış ve huzuru tesis etmeliyiz. Dün Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere, komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi. Ancak İran'a yönelik bir saldırı olması durumunda gerekli karşılık verilecektir. Ben bu meseleleri komşu ülkelerle çatışarak değil, diplomasi yoluyla çözmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuşmuştu.

