İran'dan saldırı görüntüsü paylaşanlara sert uyarı! Casuslukla yargılanacaklar

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkede düzenlenen hava saldırılarına ilişkin görüntüleri sosyal medyaya servis eden kişilerin casusluk yasası kapsamında cezalandırılacağı uyarısında bulundu.
İran devlet medyasında yer alan haberlere göre bakanlık, saldırıların ardından çekilen görüntüleri kaydedip internete yükleyen kişilerin ulusal güvenliği tehlikeye attığını belirtti.
İran İstihbarat Bakanlığı, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşanlara yönelik uyarısını yineledi.
Bakanlık açıklamasında bu tür paylaşımları yapanların “Siyonist rejimin beşinci kolu” olarak görüldüğü ve ülke içindeki “gözleri” gibi hareket ettiği ifade edildi.
Yetkililer, saldırıların etkisini gösteren görüntülerin paylaşılmasının düşman unsurlara istihbarat sağlayabileceğini savunuyor.
Açıklamanın, son dönemde artan hava saldırılarının ardından sosyal medyada çok sayıda görüntü ve videonun paylaşılması üzerine yapıldığı belirtildi.