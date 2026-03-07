Menü Kapat
TGRT Haber
İsrail Lübnan'a havadan asker indirmeye çalıştı! Ağır çatışma başladı

Lübnan, İsrail'in havadan asker indirmeye çalıştığını duyurdu. Baalbek bölgesinde ağır çatışmalar yaşadığı bildirildi.

İsrail Lübnan'a havadan asker indirmeye çalıştı! Ağır çatışma başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 03:23
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 04:31

ordusunu 'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulundu. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde İsrail ordusunun havadan iniş yapmayı denediğini duyurdu.

AĞIR ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı. Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı.

Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Lübnan'ın LBCI televizyonunun haberinde ise İsrail’e ait askeri uçakların yoğun uçuş gerçekleştirdiği sırada, Nabi Şit'in eteklerine yönelik bir indirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Lübnan ordusunun işaret fişekleri fırlatmasının yanı sıra Hizbullah unsurları ile bölgedeki aşiretlerin de indirme girişimine karşı koyduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı aktarılan haberde, İsrail’e ait helikopterler ve askeri uçakların bölgeden geri çekildiği kaydedildi.

İsrail basını ise konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetindi.

Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#İsrail
#Lübnan
#çatışma
#Askeri Operasyon
#Baalbek
#Dünya
