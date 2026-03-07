ABD'de "savaş ekonomisi" alarmı: Trump savunma devlerini topladı, silah üretimini 4 kat artırma kararı aldı

İran ile girilen çatışmalarda bir haftayı geride bırakan ABD yönetimi, kullanılan mühimmat miktarının stoklarda yarattığı boşluğu doldurmak için harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük 7 savunma sanayii şirketinin temsilcileriyle bir araya gelerek üretim takvimlerini yeniden belirledi.

"EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK MİKTAR"

Zirvenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, savunma devlerinin üretim kapasitesini radikal şekilde artırmayı kabul ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim ve üretim takvimleri üzerine çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. "Üstün Kalite" silahların üretimini dört katına çıkararak, mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarlara ulaşmayı kabul ettiler. Toplantıdan üç ay önce genişleme çalışmaları başlamıştı ve bu silahların birçoğunun üretimi ve kurulumu zaten devam ediyordu.

Elimizde neredeyse sınırsız miktarda orta ve üst orta sınıf mühimmat bulunuyor ve bunları örnek olarak İran'da ve yakın zamanda Venezuela'da kullandık. Bununla birlikte, bu seviyelerde de siparişlerde artış sağladık.

Toplantıya katılan şirketlerin CEO'ları arasında BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon yer alıyordu. Toplantı, iki ay sonra yapılacak başka bir toplantının planlanmasıyla sona erdi. Ülke genelindeki eyaletler bu yeni santraller için teklif veriyor."