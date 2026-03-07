Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ABD'de "savaş ekonomisi" alarmı: Trump savunma devlerini topladı, silah üretimini 4 kat artırma kararı aldı

İran’a yönelik saldırılarda mühimmat stokları alarm veren ABD, savunma sanayiinde üretim seferberliği başlattı. ABD Başkanı Donald Trump; Boeing, Lockheed Martin ve Raytheon gibi dev şirketlerin CEO'larıyla yaptığı toplantı sonrası, "Üstün Kalite" silahların üretimini dört katına çıkarma kararı aldıklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 00:48

ile girilen çatışmalarda bir haftayı geride bırakan yönetimi, kullanılan miktarının stoklarda yarattığı boşluğu doldurmak için harekete geçti. ABD Başkanı Donald , ülkenin en büyük 7 şirketinin temsilcileriyle bir araya gelerek üretim takvimlerini yeniden belirledi.

ABD'de "savaş ekonomisi" alarmı: Trump savunma devlerini topladı, silah üretimini 4 kat artırma kararı aldı

0:00 93

"EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK MİKTAR"

Zirvenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, savunma devlerinin üretim kapasitesini radikal şekilde artırmayı kabul ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim ve üretim takvimleri üzerine çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. "Üstün Kalite" silahların üretimini dört katına çıkararak, mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarlara ulaşmayı kabul ettiler. Toplantıdan üç ay önce genişleme çalışmaları başlamıştı ve bu silahların birçoğunun üretimi ve kurulumu zaten devam ediyordu.

Elimizde neredeyse sınırsız miktarda orta ve üst orta sınıf mühimmat bulunuyor ve bunları örnek olarak İran'da ve yakın zamanda Venezuela'da kullandık. Bununla birlikte, bu seviyelerde de siparişlerde artış sağladık.

Toplantıya katılan şirketlerin CEO'ları arasında BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon yer alıyordu. Toplantı, iki ay sonra yapılacak başka bir toplantının planlanmasıyla sona erdi. Ülke genelindeki eyaletler bu yeni santraller için teklif veriyor."

ABD'de "savaş ekonomisi" alarmı: Trump savunma devlerini topladı, silah üretimini 4 kat artırma kararı aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD İran'a kara harekatı başlatacak mı? Trump açıkladı
ABD İran'a saldırısında kan kaybediyor! Ölen askerlerin bilançosu açıklandı
ETİKETLER
#abd
#iran
#savunma sanayii
#mühimmat
#trump
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.