ABD İran'a saldırısında kan kaybediyor! Ölen askerlerin bilançosu açıklandı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden ABD askeri sayısının bilançosunu açıkladı.

CENTCOM sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, daha önceki İran'ın saldırılarında yaralanan bir askerin de hayatını kaybetmesiyle 4 ABD askerinin İran saldırılarında öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, karşı saldırıların sürdüğü kaydedildi.