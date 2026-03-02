ABD İran'a saldırısında kan kaybediyor! Ölen askerlerin bilançosu açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden ABD askeri sayısının bilançosunu açıkladı.
CENTCOM sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, daha önceki İran'ın saldırılarında yaralanan bir askerin de hayatını kaybetmesiyle 4 ABD askerinin İran saldırılarında öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, karşı saldırıların sürdüğü kaydedildi.