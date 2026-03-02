İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var
İran tarafından yeni geliştirilen Fettah-2 hipersonik seyir füzesi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından bu savaşta ilk kez ateşlendi. İran ordusu Fettah-2'nin ateşlendiği ve hedefine doğru yol aldığı anı paylaştı. Peki Fettah-2'nin özellikleri ne? İşte detaylar...
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Trump, saldırıların 4 hafta kadar sürebileceğini söylerken İran, İsrail ve ABD üslerini vurmaya devam ediyor.
HABERİN ÖZETİ
İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var
Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın misillemesiyle üçüncü gününe giren savaşta, İran ilk kez Fettah-2 hipersonik füzesini kullanarak Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldı.
ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaş üçüncü gününe girdi, İran misillemelerini sürdürüyor.
ABD Başkanı Trump, saldırıların yaklaşık 4 hafta sürebileceğini belirtti.
İran, son saldırısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldı.
İran, bu savaşta ilk kez Fettah-2 hipersonik seyir füzesini kullandı.