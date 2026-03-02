İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Trump, saldırıların 4 hafta kadar sürebileceğini söylerken İran, İsrail ve ABD üslerini vurmaya devam ediyor.

Özetle

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Tahran yönetimi füzelerle karşılık verdi. İran Devrim Muhafızları, düzenlenen son saldırıda Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldı.

İRAN ORDUSU İLK KEZ ATEŞLEDİ

İran ayrıca bu savaşta ilk kez Fettah-2 hipersonik seyir füzesini kullandı. İran ordusu Fettah-2'nin ateşlendiği ve hedefine doğru yol aldığı görüntüleri paylaştı.

FETTAH-2 FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Peki Fettah-2'nin özellikleri ne? İşte detaylar...