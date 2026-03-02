Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var

İran tarafından yeni geliştirilen Fettah-2 hipersonik seyir füzesi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından bu savaşta ilk kez ateşlendi. İran ordusu Fettah-2'nin ateşlendiği ve hedefine doğru yol aldığı anı paylaştı. Peki Fettah-2'nin özellikleri ne? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 15:47

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta üçüncü güne girildi. ABD Başkanı , saldırıların 4 hafta kadar sürebileceğini söylerken İran, İsrail ve ABD üslerini vurmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın misillemesiyle üçüncü gününe giren savaşta, İran ilk kez Fettah-2 hipersonik füzesini kullanarak Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldı.
ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaş üçüncü gününe girdi, İran misillemelerini sürdürüyor.
ABD Başkanı Trump, saldırıların yaklaşık 4 hafta sürebileceğini belirtti.
İran, son saldırısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldı.
İran, bu savaşta ilk kez Fettah-2 hipersonik seyir füzesini kullandı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Tahran yönetimi füzelerle karşılık verdi. , düzenlenen son saldırıda Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldı.

İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var

İRAN ORDUSU İLK KEZ ATEŞLEDİ

İran ayrıca bu savaşta ilk kez Fettah-2 hipersonik seyir füzesini kullandı. İran ordusu Fettah-2'nin ateşlendiği ve hedefine doğru yol aldığı görüntüleri paylaştı.

İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var

FETTAH-2 FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Peki Fettah-2'nin özellikleri ne? İşte detaylar...

  • Uzunluk: ~ 12 metre
  • Çap: Birinci kademe 80 cm, İkinci kademe 50 cm
  • Yakıt: Birinci aşama katı yakıt, İkinci kademe sıvı yakıt
  • Menzil: +1500 km
  • Hız: ~ Mach 15 (ara uçuş aşamasında), ~ Mach 5 (terminal aşamada)
  • Ağırlık: 3500 – 4100 kg
  • Harp Başlığı: ~ 500 kg
  • Patlayıcı Ağırlığı: ~ 200 kg
  • Güdüm: INS ve GPS
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail-ABD-İran savaşı Lübnan'a da sıçradı! Orta Doğu yangın yerine döndü: Peş peşe patlama sesleri
İran açıkladı: Netanyahu'nun ofisi hedef alındı!
İsrail, Tahran'ı vuruyor! Gökyüzünde savaş uçağı hareketliliği: Birçok noktada patlama
ETİKETLER
#iran devrim muhafızları
#trump
#hipersonik füze
#İran Abd İsrail Savaş
#Fettah 2 Füzesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.