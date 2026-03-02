İran açıkladı: Netanyahu'nun ofisi hedef alındı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

"NETANYAHU'NUN OFİSİ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HEDEF ALINDI"

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı. İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.