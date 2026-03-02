ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump ile yapay zeka şirketi Anthropic arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Trump, Anthropic'i "gerçek dünyanın ne olduğundan habersiz insanların yönettiği radikal solcu bir yapay zeka firması" sözleriyle hedef göstererek tüm federal kurumların Claude kullanımını derhal durdurmasını emretmişti.

Wall Street Journal ve Axios tarafından paylaşılan raporlara göre, Trump'ın cuma günü aldığı kesin yasak kararına rağmen, Amerikan ordusunun saatler sonra başlayan İran saldırılarında Claude modelinden destek aldığı tespit edildi. Ordunun Claude'u yalnızca istihbarat toplamak amacıyla değil hedef belirleme ve savaş alanı simülasyonları gerçekleştirmek için kullandığı belirtildi.

GERİLİMİN FİTİLİ OCAK AYINDA ATEŞLENMİŞTİ

Hükümet ile şirket arasındaki anlaşmazlığın kökeni aslında ocak ayına dayanıyor.

ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalamak üzere düzenlediği baskında Claude'dan faydalanması, Anthropic cephesinde büyük rahatsızlık oluşturmuştu. Şirket, modelin şiddet eylemlerinde, silah geliştirmede veya gözetleme faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermeyen hizmet şartlarını hatırlatarak yaşananlara itiraz etmişti.

PENTAGON'DAN SERT TEPKİ: "KİBİR VE İHANET"

Meydana gelen krizin ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X platformu üzerinden oldukça sert bir açıklama yayınladı. Anthropic yönetimini "kibir ve ihanet" ile suçlayan Hegseth, Amerikan askerlerinin "Büyük Teknoloji şirketlerinin ideolojik heveslerine asla esir düşmeyeceğini" vurguladı.

Bakan, şirketin tüm yapay zeka modellerine her türlü yasal amaç için tam ve kısıtlamasız erişim talep etti. Ancak sistemleri söz konusu araçlardan hızla ayırmanın zorluğunu da kabul ederek, "daha vatansever bir hizmete sorunsuz geçiş sağlamak" adına Anthropic'in en fazla altı ay daha hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

OPENAI FIRSATI KAÇIRMADI

Anthropic ile köprülerin atılmasının ardından devreye OpenAI girdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT de dahil olmak üzere şirket araçlarının gizli ağlarda kullanımı için Pentagon ile anlaşmaya vardıklarını resmen duyurdu.