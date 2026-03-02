Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Anthropic şirketine yönelik şiddetli eleştirilerine ve yasak kararına rağmen, Amerikan ordusunun İran operasyonunda Claude yapay zeka modelinden faydalandığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı ile şirketi Anthropic arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Trump, Anthropic'i "gerçek dünyanın ne olduğundan habersiz insanların yönettiği radikal solcu bir yapay zeka firması" sözleriyle hedef göstererek tüm federal kurumların Claude kullanımını derhal durdurmasını emretmişti.

ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı

0:00 121
HABERİN ÖZETİ

ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump'ın Anthropic'in Claude yapay zekasını federal kurumlarda yasaklamasına rağmen, Amerikan ordusu İran saldırılarında Claude'u kullanmaya devam etti, bu durum Pentagon'dan sert tepki alırken OpenAI fırsatı değerlendirerek Pentagon ile anlaşma imzaladı.
ABD Başkanı Trump, Anthropic'in Claude yapay zeka modelini "radikal solcu" olarak niteleyerek tüm federal kurumlarda kullanımını yasakladı.
Yasağa rağmen, Amerikan ordusunun İran saldırılarında Claude'u istihbarat, hedef belirleme ve savaş alanı simülasyonları için kullandığı tespit edildi.
Gerilim, Anthropic'in modelin şiddet eylemlerinde kullanılmasına karşı çıkmasıyla Ocak ayında başlamıştı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anthropic'i "kibir ve ihanet" ile suçlayarak tüm yapay zeka modellerine kısıtlamasız erişim talep etti ve geçiş için altı ay süre tanıdı.
Anthropic ile yaşanan krizi fırsat bilen OpenAI, Pentagon ile ChatGPT dahil araçlarının gizli ağlarda kullanımı için anlaşmaya vardı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Wall Street Journal ve Axios tarafından paylaşılan raporlara göre, Trump'ın cuma günü aldığı kesin yasak kararına rağmen, Amerikan ordusunun saatler sonra başlayan İran saldırılarında Claude modelinden destek aldığı tespit edildi. Ordunun Claude'u yalnızca istihbarat toplamak amacıyla değil hedef belirleme ve savaş alanı simülasyonları gerçekleştirmek için kullandığı belirtildi.

ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı

GERİLİMİN FİTİLİ OCAK AYINDA ATEŞLENMİŞTİ

Hükümet ile şirket arasındaki anlaşmazlığın kökeni aslında ocak ayına dayanıyor.

ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalamak üzere düzenlediği baskında Claude'dan faydalanması, Anthropic cephesinde büyük rahatsızlık oluşturmuştu. Şirket, modelin şiddet eylemlerinde, silah geliştirmede veya gözetleme faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermeyen hizmet şartlarını hatırlatarak yaşananlara itiraz etmişti.

ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı

PENTAGON'DAN SERT TEPKİ: "KİBİR VE İHANET"

Meydana gelen krizin ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X platformu üzerinden oldukça sert bir açıklama yayınladı. Anthropic yönetimini "kibir ve ihanet" ile suçlayan Hegseth, Amerikan askerlerinin "Büyük Teknoloji şirketlerinin ideolojik heveslerine asla esir düşmeyeceğini" vurguladı.

Bakan, şirketin tüm yapay zeka modellerine her türlü yasal amaç için tam ve kısıtlamasız erişim talep etti. Ancak sistemleri söz konusu araçlardan hızla ayırmanın zorluğunu da kabul ederek, "daha vatansever bir hizmete sorunsuz geçiş sağlamak" adına Anthropic'in en fazla altı ay daha hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

OPENAI FIRSATI KAÇIRMADI

Anthropic ile köprülerin atılmasının ardından devreye girdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT de dahil olmak üzere şirket araçlarının gizli ağlarda kullanımı için ile anlaşmaya vardıklarını resmen duyurdu.

