Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği Grand Theft Auto 6'nın PlayStation veritabanına eklenen yeni kimlik numaraları, fiyat ve ön sipariş detaylarının yakında açıklanabileceğini gösteriyor.

HABERİN ÖZETİ PlayStation kayıtlarında büyük GTA 6 sürprizi! Beklenen gün yaklaşıyor PlayStation veritabanına eklenen yeni kimlik numaraları, Grand Theft Auto 6'nın Kasım 2026'daki çıkışından önce fiyat ve ön sipariş detaylarının yakında açıklanabileceğine işaret ediyor. Grand Theft Auto 6'nın PlayStation veritabanına yeni kimlik numaraları eklendi. Bu durum, oyunun fiyat ve ön sipariş detaylarının yakında duyurulacağı anlamına geliyor. Oyunun resmi çıkış tarihi Kasım 2026 olarak belirlendi. Geçici $120'lik fiyat listesi endişe yapsa da, nihai fiyat henüz açıklanmadı. Ön sipariş sayfaları, kesin fiyatı ve oyun içi ekstraları netleştirecek.

Take-Two ve Rockstar Games'in açıklamalarına göre, Grand Theft Auto 6 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek. İkinci ertelenmenin ardından oyuncular zorlu bir bekleme sürecine girmiş olsa da oyunla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce PlayStation veritabanına yeni bir Grand Theft Auto 6 "oyun kimliği" (title ID) bölümü eklendi.

Sosyal medyada "PlayStation Game Size" isimli hesabın paylaştığı bilgilere göre, genellikle bir oyun ön siparişe açılmadan kısa bir süre önce title ID eklenir. Bu bağlamda GTA 6 için ön sipariş sürecinin eli kulağında olduğu tahmin ediliyor.

GTA 6 FİYATI BELİRSİZ

Geçtiğimiz günlerde dijital bir mağazada GTA 6 fiyatının 120 dolar (yaklaşık 5 bin 300 TL) gibi yüksek bir geçici rakamla listelenmesi, dünya çapındaki hayranlar arasında endişeye yol açmıştı. Kurgusal Florida eyaleti olan Leonida'da geçecek olan açık dünya efsanesinin nihai olarak ne kadara mal olacağı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation Game Size hesabı, ön siparişlerin ne zaman başlayabileceğine dair yöneltilen bir soruya şu cevap verdi: "Dürüst olmak gerekirse tamamen yayıncıya bağlı bir durum ve kesin bildiğim bir şey değil. Ancak uzun bir bekleme süresi olacağını sanmıyorum."

Dijital mağazalarda yer alacak ön sipariş listeleri, nihai lansman öncesindeki en kritik adımı temsil ediyor. Açılacak sayfalar sayesinde oyunun kesinleşmiş fiyatı netleşecek ve kullanıcılara sunulacak oyun içi ekstra öğeler ortaya çıkacak. Şimdilik söz konusu bonusların neler olacağı tamamen tahminlere dayanıyor.