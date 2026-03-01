Maliyet baskısı cebimize yansıdı: Akıllı telefon ve tabletlerde zam dalgası

İddiaya göre bu artışın arkasında iki temel neden var: yükselen bileşen maliyetleri ve bellek tarafında yaşanan tedarik sıkıntıları. Yani mesele sadece kur değil, üretim tarafında da işler zorlaşmış durumda.

SAMSUNG TABLETLERDE ZAM BEKLENTİSİ

Özellikle Samsung cephesinde dikkat çeken bir gelişme var. 1 Mart itibarıyla tablet modellerinde fiyat artışı bekleniyor. Yadav bu kararın netleştiğini öne sürse de şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Hangi modellerin zamdan etkileneceği ya da yeni fiyatların ne olacağı şimdilik belirsiz. Ancak geçmiş örneklere bakıldığında, bu tür artışların genellikle tüm seriye yayılması sürpriz olmuyor. Açıkçası kullanıcıların gözü kulağı şimdi Samsung’dan gelecek açıklamada.