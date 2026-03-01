Maliyet baskısı cebimize yansıdı: Akıllı telefon ve tabletlerde zam dalgası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Artan bileşen maliyetleri ve bellek tedarik sorunları, teknoloji devlerini fiyat artırmaya zorluyor. Samsung tabletlerden Vivo ve iQOO modellerine kadar birçok üründe zam kapıda.
Akıllı telefon ve tablet almak isteyenler için pek de iç açıcı bir tablo yok. Sektör kulislerinden gelen son bilgilere göre markalar, artan maliyetler nedeniyle fiyat güncellemesine gidiyor. Teknoloji dünyasındaki sızıntılarıyla bilinen Abhishek Yadav’ın paylaşımları, zam dalgasının bugünden itibaren başlayabileceğini gösteriyor.
İddiaya göre bu artışın arkasında iki temel neden var: yükselen bileşen maliyetleri ve bellek tarafında yaşanan tedarik sıkıntıları. Yani mesele sadece kur değil, üretim tarafında da işler zorlaşmış durumda.
Özellikle Samsung cephesinde dikkat çeken bir gelişme var. 1 Mart itibarıyla tablet modellerinde fiyat artışı bekleniyor. Yadav bu kararın netleştiğini öne sürse de şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
Hangi modellerin zamdan etkileneceği ya da yeni fiyatların ne olacağı şimdilik belirsiz. Ancak geçmiş örneklere bakıldığında, bu tür artışların genellikle tüm seriye yayılması sürpriz olmuyor. Açıkçası kullanıcıların gözü kulağı şimdi Samsung’dan gelecek açıklamada.
Hindistan pazarında ise zam süreci başlamış durumda. Vivo ve iQOO markaları birçok modelde fiyatları yukarı çekti.
Örneğin iQOO Z10 ve Vivo T4 5G modellerinin tüm donanım seçeneklerine 2.000 Rupi zam yapıldı. Başlangıç fiyatı 22.999 Rupi olan model artık 24.999 Rupi’den satılıyor. En üst donanım seçeneği olan 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü ise 28.999 Rupi seviyesine çıktı.
Benzer artışlar iQOO Z10R ve Vivo T4R 5G modellerinde de görüldü. Bu cihazların başlangıç fiyatı 20.999 Rupi’den 22.999 Rupi’ye yükseldi. 8GB/256GB versiyonu 24.999 Rupi’ye, 12GB/256GB seçeneği ise 26.999 Rupi’ye çıktı.
Fiyat artışları depolama kapasitesine göre değişiyor. iQOO Z10x ve Vivo T4x 5G modellerinde giriş seviyesine 1.500 Rupi zam yapılırken, üst depolama seçeneklerine 2.500 Rupi artış yansıtıldı. Böylece bu serinin en pahalı modeli 20.999 Rupi’ye ulaştı.
Yani açıkçası, kapasite yükseldikçe ödenecek fark da büyüyor. Kullanıcılar 1.500 ile 2.500 Rupi arasında değişen ek bir bedelle karşı karşıya. Bazı özel modellerde ise fiyat farkı 3.000 Rupi’ye kadar çıkmış durumda.