JPMorgan, Orta Doğu'da tırmanan savaş ve buna bağlı olarak artan risk primi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına yönelik öngörülerini güncelledi. JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik imzalı Pazartesi günü yayımlanan raporda, bankanın 12 Mart'taki TCMB toplantısına dair faiz indirimi beklentisini geri çektiği belirtildi.

JPMorgan, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından ’da jeopolitik gerilimin tırmanması üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Mart’taki toplantıda faizleri yüzde 37’de sabit bırakacağını öngördü. Bankanın kıdemli ekonomisti Fatih Akçelik, 2 Mart tarihli notunda, “Risk primlerinin artması nedeniyle, ’nin daha önce öngördüğümüz 100 baz puanlık indirimi gerçekleştirmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Dev bankadan şaşırtan tahmin! Türkiye öngörüsünü güncelledi

Banka 2026 sonu politika faizi tahmini de yüzde 30’dan yüzde 31’e yükseltti.

Raporda “Orta Doğu’daki savaşa yanıt olarak TCMB, bir haftalık repo ihalelerini askıya alarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini geçici olarak 300 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkardı. TCMB Türk şirketlerinin döviz riskinden korunma ihtiyaçlarını karşılamak için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Orta Doğu’da devam eden savaşın Türkiye’de enflasyonu artırması ve cari açığı büyütmesi bekleniyor" değerlendirmeleri yer aldı.

Dev bankadan şaşırtan tahmin! Türkiye öngörüsünü güncelledi

Raporda banka 2026 sonu TÜFE tahmini de yüzde 24’ten yüzde 25’e yükseltti. 2026 cari açık tahminini de 29 milyar dolardan 35 milyar dolara, diğer deyişle GSYH’nin yüzde 2,1’i olarak revize etti.

Raporda "Döviz rezervlerinin yeterliliği göz önüne alındığında, TCMB döviz piyasasına etkin bir şekilde müdahale edebilecek ve lira volatilitesini önleyebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

