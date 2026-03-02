Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın bombası patladı! Tuna Kaya 5150 dolar seviyesi için alarm verdi

Mart 02, 2026 11:33
1
Altın ve gümüş

Altın ve gümüş gibi değerli metaller ve petrol savaş tansiyonuyla fırladı ancak yatırımcının risk iştahı çakıldı. Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında savaşın piyasalara etkisine dair çok kritik bir yayın gerçekleştirdi.

2
savaş

Kaya, "Savaş gittikçe kızışıyor. Başka bir boyuta evrildi. Çünkü İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dini liderini öldürdü" dedi.
 

3
Çatışmanın Körfez’e yayılma riski

Çatışmanın Körfez’e yayılma riskine işaret eden Kaya, enerji arzı açısından "Bu ölçekte buradaki savaş İran ile diğer Körfez ülkeleri arasına sıçrayabilir. Diğer boyut ise İran Umman Denizi'nde Amerika'nın savaş gemilerine, uçak gemilerine yönelik bugün saldırıda bulundu" diyerek savaşın küresel boyutuna dikkat çekti.
 

4
Hürmüz Boğazı

HÜRMÜZ VE BOĞAZ RİSKİ

Kaya’ya göre en kritik başlık enerji arzı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda küresel petrol arzında ciddi daralma yaşanabileceğini belirtti.
 

5
petrol dünya petrolü

Uzman isim, "Körfez ülkelerindeki petrol dünya petrolünün %20'sini karşılıyor. Hürmüz Boğazı bu ölçekte kapatılırsa… dünyaya giden petrolün %20'si azalır" diyerek riskin boyutu hakkında bilgi verdi.
 

6
STAGFLASYON RİSKİ

STAGFLASYON RİSKİ

Bu durumun özellikle Hindistan ve Çin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Kaya, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu artıracağını belirterek "Petrolün kısıtlanması ve geçmemesi petrol fiyatlarını sıçratacak. Bu olgu petrol fiyatlarının artmasıyla beraber dünyadaki enflasyonu artırır… Hatta enflasyonla beraber stagflasyon da görebiliriz" dedi.
 

7
Trump ve Çin Vurgusu

TRUMP VE ÇİN VURGUSU

Kaya, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın stratejik hedefinin Çin olduğunu savunarak "Trump hem bu operasyon ile beraber İsrail'e yönelik bir katkıda bulunuyor hem de buradan geçen petrolün Hindistan'a ulaşmasına engel olmak istiyor… Çünkü temel hedef burada Çin" dedi
 

8
TUNA KAYA

2018’de başlayan ticaret savaşlarını hatırlatan Kaya, bu sürecin yeni dönemde de devam edebileceğini ifade etti.
 

9
BORSA İSTANBUL

BORSA İSTANBUL

Türkiye tarafında salı günü açıklanacak TÜFE verisinin kritik olduğunu belirten Kaya "Beklenti aylık bazda %3 seviyesinde ve burada enflasyon özellikle %3 seviyesinin üzerinde gelirse bu Borsa İstanbul için olumsuz bir olgu olacak" dedi.
 

10
SAVAŞ ALTIN

Ortadoğu’daki savaş ortamının da Borsa İstanbul üzerinde baskı oluşturacağını söyleyen Kaya, yüksek veri gelmesi halinde satışların derinleşebileceğini belirtti.
 

11
faiz indirim süreci

ABD İSTİHDAM

ABD tarafında açıklanacak istihdam verilerinin Fed politikası açısından belirleyici olacağını vurgulayan Kaya "49.000 seviyesinin altında gelecek veri piyasaları desteklemiş olacak. Çünkü istihdamın zayıflaması Fed'in faiz indirim sürecini kolaylaştırır" dedi.
 

12
PETROLDA KRİTİK SEVİYE

PETROLDA KRİTİK SEVİYE

Geçmiş savaş dönemlerini örnek gösteren Kaya, "Yukarıda 80 dolar bölgesi var. Eğer bu bölgeyi aşarsak 95 dolara kadar bir hareketlilik görebiliriz" dedi.
 

13
Hürmüz Boğaz

Hürmüz Boğazı’nın enerji trafiği açısından kritik olduğunu yineleyen Kaya, şok etkisiyle fiyatların yükselebileceğini belirtti.
 

14
ALTIN VE GÜMÜŞ UÇUYOR

ALTIN VE GÜMÜŞ UÇUYOR

Altın fiyatlarının teknik görünümüne değinen Kaya, "Altın 5150 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketine devam edecek" diyerek görünüm analiz etti.

Gümüş için de yüzde 5-10 bandında yükseliş beklediğini belirten Kaya, 92 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu söyledi.
 

15
Bitcoin ve Kripto Piyasası

Bitcoin ve Kripto Piyasası

Kripto para piyasalarının risk artışıyla baskı altında olduğunu ifade eden Kaya, "Bitcoin 74.000 ana desteğini kaybettikten sonra 70.000 ile 63.000 bandına sıkışmış durumda. 60.000 seviyesinin kritik olduğunu belirten Kaya, bu seviyenin altına inilmesi halinde 53.000’e kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

 

16
ABD borsaları

ABD borsalarında düşüş beklentisi olduğunu kaydeden Kaya, Türkiye açısından ise savaşın turizm, yatırım ve enerji maliyetleri üzerinden olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.
 

17
KALDIRAÇTAN UZAK DURUN

KALDIRAÇTAN UZAK DURUN

Kaya, yatırımcılara volatilite uyarısında bulunarak "Önümüzdeki hafta piyasalar çok sert dalgalanabilir… Bu ölçekte kaldıraçtan uzak durun ve pozisyonlarınızı koruyun. Panik satış yapmayın"
 

18
Ekonomist Tuna Kaya

Ekonomist Tuna Kaya, savaşın kısa sürmesi halinde piyasaların toparlanabileceğini, ancak uzun sürmesi durumunda küresel ölçekte ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.