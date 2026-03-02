Altın bombası patladı! Tuna Kaya 5150 dolar seviyesi için alarm verdi

Kategoriler
Altın ve gümüş gibi değerli metaller ve petrol savaş tansiyonuyla fırladı ancak yatırımcının risk iştahı çakıldı. Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında savaşın piyasalara etkisine dair çok kritik bir yayın gerçekleştirdi.
Kaya, "Savaş gittikçe kızışıyor. Başka bir boyuta evrildi. Çünkü İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dini liderini öldürdü" dedi.
Çatışmanın Körfez’e yayılma riskine işaret eden Kaya, enerji arzı açısından "Bu ölçekte buradaki savaş İran ile diğer Körfez ülkeleri arasına sıçrayabilir. Diğer boyut ise İran Umman Denizi'nde Amerika'nın savaş gemilerine, uçak gemilerine yönelik bugün saldırıda bulundu" diyerek savaşın küresel boyutuna dikkat çekti.
Kaya’ya göre en kritik başlık enerji arzı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda küresel petrol arzında ciddi daralma yaşanabileceğini belirtti.
Uzman isim, "Körfez ülkelerindeki petrol dünya petrolünün %20'sini karşılıyor. Hürmüz Boğazı bu ölçekte kapatılırsa… dünyaya giden petrolün %20'si azalır" diyerek riskin boyutu hakkında bilgi verdi.
Bu durumun özellikle Hindistan ve Çin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Kaya, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu artıracağını belirterek "Petrolün kısıtlanması ve geçmemesi petrol fiyatlarını sıçratacak. Bu olgu petrol fiyatlarının artmasıyla beraber dünyadaki enflasyonu artırır… Hatta enflasyonla beraber stagflasyon da görebiliriz" dedi.
Kaya, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın stratejik hedefinin Çin olduğunu savunarak "Trump hem bu operasyon ile beraber İsrail'e yönelik bir katkıda bulunuyor hem de buradan geçen petrolün Hindistan'a ulaşmasına engel olmak istiyor… Çünkü temel hedef burada Çin" dedi
2018’de başlayan ticaret savaşlarını hatırlatan Kaya, bu sürecin yeni dönemde de devam edebileceğini ifade etti.
Türkiye tarafında salı günü açıklanacak TÜFE verisinin kritik olduğunu belirten Kaya "Beklenti aylık bazda %3 seviyesinde ve burada enflasyon özellikle %3 seviyesinin üzerinde gelirse bu Borsa İstanbul için olumsuz bir olgu olacak" dedi.
Ortadoğu’daki savaş ortamının da Borsa İstanbul üzerinde baskı oluşturacağını söyleyen Kaya, yüksek veri gelmesi halinde satışların derinleşebileceğini belirtti.
ABD tarafında açıklanacak istihdam verilerinin Fed politikası açısından belirleyici olacağını vurgulayan Kaya "49.000 seviyesinin altında gelecek veri piyasaları desteklemiş olacak. Çünkü istihdamın zayıflaması Fed'in faiz indirim sürecini kolaylaştırır" dedi.
Geçmiş savaş dönemlerini örnek gösteren Kaya, "Yukarıda 80 dolar bölgesi var. Eğer bu bölgeyi aşarsak 95 dolara kadar bir hareketlilik görebiliriz" dedi.
Hürmüz Boğazı’nın enerji trafiği açısından kritik olduğunu yineleyen Kaya, şok etkisiyle fiyatların yükselebileceğini belirtti.
Altın fiyatlarının teknik görünümüne değinen Kaya, "Altın 5150 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketine devam edecek" diyerek görünüm analiz etti.
Gümüş için de yüzde 5-10 bandında yükseliş beklediğini belirten Kaya, 92 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu söyledi.
Kripto para piyasalarının risk artışıyla baskı altında olduğunu ifade eden Kaya, "Bitcoin 74.000 ana desteğini kaybettikten sonra 70.000 ile 63.000 bandına sıkışmış durumda. 60.000 seviyesinin kritik olduğunu belirten Kaya, bu seviyenin altına inilmesi halinde 53.000’e kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.
ABD borsalarında düşüş beklentisi olduğunu kaydeden Kaya, Türkiye açısından ise savaşın turizm, yatırım ve enerji maliyetleri üzerinden olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.
Kaya, yatırımcılara volatilite uyarısında bulunarak "Önümüzdeki hafta piyasalar çok sert dalgalanabilir… Bu ölçekte kaldıraçtan uzak durun ve pozisyonlarınızı koruyun. Panik satış yapmayın"
Ekonomist Tuna Kaya, savaşın kısa sürmesi halinde piyasaların toparlanabileceğini, ancak uzun sürmesi durumunda küresel ölçekte ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.