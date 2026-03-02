Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gram altın rekora koşuyor! İslam Memiş savaş için yeni rotayı belirledi kritik eşiği açıkladı

Mart 02, 2026 12:39
1
Gram altın

Gram altın makastan kurtuldu, fiyatlar arasında bant aralığı giderek açılıyor. Ons altın uluslararası piyasalarda yüzde 2,5 civarında primle 5.392 dolar seviyesinde haftaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında savaş ortamında piyasalar için tedirgin edici açıklamalarda bulundu.

 

2
gergin bir hafta

Memiş, İsrail ve Amerika’nın İran’a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükseldiğini ifade ederek, “İran da Amerika’ya destek veren bütün Körfez ülkelerine müdahalesini, misillemesini yapmaya devam ediyor. Özellikle bu süreçte jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor ve gergin bir hafta olacak” dedi.
 

3
altın dalgalanma

Piyasalarda geniş bantta dalgalanma görüleceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların yön tahminine odaklanmaması gerektiğini söyledi:
 

4
altın fiyatları

“Bu hafta ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ soruları ikinci planda kalmalı. Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var. O yüzden bu hafta almak isteyen alsın, satmak isteyen satsın ama kaldıraçlı işlem yaparım diyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.”
 

5
döviz ve altın tarafında makas aralıkları

“Savaş fiyatlaması olunca piyasalarda net bir trend kırılımı olmaz” diyen Memiş, özellikle büyük şirketlerin bu tür dönemlerde manipülatif hareketlerden kazanç sağlayabileceğini, serbest piyasada döviz ve altın tarafında makas aralıklarının açılabileceğini belirtti. Yatırımcıların psikolojisini yönetmesinin önemine dikkat çekti.
 

6
Cumhuriyet Merkez Bankası ve SPK

Türkiye’de alınan önlemlere de değinen Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve SPK’nın gerekli adımları attığını, açığa satışlarla ilgili kısıtlamalar getirildiğini ve Merkez Bankası’nın gerektiğinde müdahale edeceğini duyurduğunu hatırlattı.

 

7
Borsa İstanbul 100 endeksi

Borsa İstanbul 100 endeksinde son iki haftadır kâr satışlarının gelmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Memiş, bu görüşünün sürdüğünü belirterek "Borsada kâr satışları devam edebilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için bu geri çekilmeler alım fırsatı olabilir" dedi.
 

8
alım fırsatı

Yıl içinde 16.000 ve devamında 20.000 puan beklentisinin sürdüğünü kaydeden Memiş, 13.000 puanın altındaki sarkmaların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
 

9
DÖVİZİ OLANLAR DİKKAT

DÖVİZİ OLANLAR DİKKAT

Dolar/TL ve Euro/TL’de yatay seyrin korunduğunu belirten Memiş, savaş ortamının döviz kurlarına etkisi için "Panikle döviz alanlar bekleme maliyetiyle karşılaşabilir. Uzun vadede döviz her zaman kazandırır algısı doğru değil; dönemsel değerlendirme yapmak gerekir" dedi.
 

10
Euro/dolar paritesi

Euro/dolar paritesinin 1,17 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 1,17’nin altına sarkmaların orta ve uzun vadeli yatırımcı için kademeli alım fırsatı verebileceğini dile getirdi.
 

11
Altın ve gümüşte geniş bant

Altın ve gümüşte geniş bant

Ons altının uluslararası piyasalarda yüzde 2,5 civarında primle 5.392 dolar seviyesinde haftaya başladığını belirten Memiş, "Şu anda savaş ortamı olmasına rağmen fiyatlamanın çok abartılı olmadığını düşünüyorum. 5.600 dolar güçlü direnç. İlk yarı için 6.000 dolar beklentim sürüyor" dedi.
 

12
gram altın

Yurt içinde gram altının 7.800–8.500 lira aralığında dalgalanabileceğini, 8.550 liranın direnç olduğunu belirten Memiş, yılın ilk yarısında 10.000 lira beklentisinin devam ettiğini söyledi.
 

13
ons gümüş

Gümüş tarafında ise ons gümüşte 100 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılabileceğini ancak kalıcılığın önemli olduğunu ifade eden Memiş, 109 doların direnç olduğunu; gram gümüşte ise 140 ve 150 lira seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini kaydetti.
 

14
PETROL TAHMİNİ

PETROL TAHMİNİ

Ortadoğu’daki savaş riskinin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Memiş, petrolün 79 dolar seviyesinde haftaya başladığını, 82 doların direnç olduğunu söyledi. Haber akışına bağlı olarak 110–120 dolar bandına yükseliş ya da 75 dolara doğru geri çekilme görülebileceğini ifade etti.
 

15
para kazanma değil, mevcut varlıkları koruma

Memiş, “Genel olarak piyasaya düşüş-yükseliş gözüyle değil, geniş bantta dalgalanan belirsiz bir piyasa olarak bakmak gerekiyor. Bu dönem para kazanma değil, mevcut varlıkları koruma dönemi. Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmakta fayda var" DEDİ.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.