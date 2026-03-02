Gram altın rekora koşuyor! İslam Memiş savaş için yeni rotayı belirledi kritik eşiği açıkladı

Memiş, İsrail ve Amerika’nın İran’a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükseldiğini ifade ederek, “İran da Amerika’ya destek veren bütün Körfez ülkelerine müdahalesini, misillemesini yapmaya devam ediyor. Özellikle bu süreçte jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor ve gergin bir hafta olacak” dedi.

