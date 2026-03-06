ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ ABD İran'a kara harekatı başlatacak mı? Trump açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği demeçte ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam edeceğini belirtti ve İran'ın kara işgaline hazırlandığı yönündeki açıklamaları 'boşuna yapılmış yorum' olarak nitelendirdi. Trump, İran liderlik yapısının 'tamamen ortadan kaldırılmasını' istediğini ve yerine 'iyi iş çıkaracağını düşündüğü' kişilerin gelmesini istediğini ifade etti. Trump, aklındaki İran liderleri olabilecek kişileri izlediklerini ve çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için adımlar attıklarını söyledi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini ifade eden Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Bu sözleri "Boşuna yapılmış yorum." şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.

Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." ifadelerine yer verdi.

TRUMP AKLINDAKİ İRAN LİDERİNİ İZLİYOR VE KORUYOR

İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını" istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti.

Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.

Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.