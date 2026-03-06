Menü Kapat
12°
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

06.03.2026

ORTA DOĞU YANGIN YERİ! GÖKTE FÜZELER, YERDE ÖLÜM VAR: SAVAŞTA 7. GÜN

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yedinci gün de devam ediyor. Orta Doğu'da tansiyon düşmezken İran, misilleme kapsamında İsrail ve bölge ülkelerin topraklarını hedef almaya devam ediyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehre bomba yağdırıyor. 

İran, kara harekatı olasılığına karşı ABD'ye meydan okurken Trump da İran'ın seçilecek yeni lideriyle ilgili konuştu. Öte yandan İsrail'den "Bir sonraki aşamaya geçiyoruz" açıklaması geldi.

İkon
Tarih 11:34

İRAN, BAHREYN'DE OTEL VE 2 KONUTU HEDEF ALDI

İran medyası, Bahreyn'in başkenti Manama'ya saldırı gerçekleştirildiğini aktardı. Saldırıda "Financial Harbour Towers" adlı ticari kompleksin içinde bulunan İsrail büyükelçiliğinin hedef alındığını belirtildi. 

Kompleksin yakınlarında İran'a ait bir insansız hava aracının ele geçirilerek imha edildiği öğrenildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın başkent Manama'da bir otel ve 2 konutu hedef aldığı belirtildi. Bir konutta yangın çıktığı, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İkon
Tarih 11:31

İSRAİL GENELİNDE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran’dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu
 

İkon
Tarih 11:05

SUUDİ ARABİSTAN: 3 BALİSTİK FÜZE VE BİRDEN FAZLA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran, ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle ABD'nin Orta Doğu ülkelerindeki varlıklarını hedef almaya devam ediyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki Al Maliki yaptığı açıklamada, gece boyu füze ve İnsansız Hava Aracı saldırılarının engellendiğini duyurdu. 

Al Maliki, Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 3 balistik füze ve Riyad'ın doğusunda birden fazla İHA'nın önlenerek imha edildiğini duyurdu.

İkon
Tarih 10:58

'İSRAİL, 3 BİN 464 SİVİL BİNAYI HEDEF ALDI'

İran Kızılayı Başkanı Hüseyin Kolivand, ABD-İsrail saldırılarının ilk gününden bugüne kadar 3 bin 90'ı konut 3 bin 464 sivil binanın hedef alındığını açıkladı.

İkon
Tarih 09:43

KARA HAREKATI OLACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin İran'a kara işgali düzenleyeceğine yönelik yorumların "boşuna yapıldığı" ve aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.

İkon
Tarih 08:08

TRUMP'TAN İRAN ORDUSUNA ÇAĞRI: SİLAH BIRAKIN

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.
İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini ileri sürdü.

Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İkon
Tarih 05:49

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI ÖNLENDİ

Katar Savunma Bakanlığı, Doha’ya 40 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 10 bin personeli ile Orta Doğu’daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırının başarılı bir şekilde önlendiği ifade edildi.

İkon
Tarih 03:54

DEVRİM MUHAFZILARI ORDUSU: UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

İkon
