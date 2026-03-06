ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yedinci gün de devam ediyor. Orta Doğu'da tansiyon düşmezken İran, misilleme kapsamında İsrail ve bölge ülkelerin topraklarını hedef almaya devam ediyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehre bomba yağdırıyor.

İran, kara harekatı olasılığına karşı ABD'ye meydan okurken Trump da İran'ın seçilecek yeni lideriyle ilgili konuştu. Öte yandan İsrail'den "Bir sonraki aşamaya geçiyoruz" açıklaması geldi.