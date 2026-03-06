Trump 'silah bırakın' çağrısı yaptı! İran'dan sonra hedefindeki ülkeyi açıkladı

Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi. İran'ın kendileri ile anlaşma yapmak istediklerini söyleyen Trump, çok geç kaldıklarını belirterek "Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"SİLAHLARINIZI BIRAKIN YOKSA ÖLECEKSİNİZ"

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"İRAN'DAN SONRA KÜBA VAR"

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu.

"Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.

"SIĞINMA TALEP EDİN"

Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi.

"YENİ LİDERDEN EMİN OLMALIYIZ"

İran’ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.

TRUMP İLE MESSİ EL SIKIŞTI

Konuşmasının devamında Inter Miami takımından övgüyle bahseden Trump, takımda oynayan ünlü futbolcu Lionel Messi ile de el sıkıştı.