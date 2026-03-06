Altın günü yükselişle açtı! Gram altın ne kadar oldu? İşte 6 Mart 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İsrail-İran arasında çıkan savaş 7. gününde de devam ederken, gözler de son işlem gününe çevrildi. Savaşın çıktığı günden beri inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Mart 2026 altın fiyatları...