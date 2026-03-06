BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

Kategoriler
BİM'de yeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. 6 Mart Cuma günü beyaz turbo cam ankastre seti 10.750 TL, siyah versiyonu ise 10.250 TL fiyat etiketiyle mutfağını yenilemek isteyenler için satışa sunulacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi 5.490 TL, buharlı ütü 1.390 TL, şarjlı süpürge 6.750 TL, standlı mikser 5.490 TL, mini blender ise 1.650 TL'den satışa sunulacak. Mutfak aletlerinin yanı sıra kadınlar için saç şekillendirme ürünlerinden saç şekillendirici 549 TL, hava üflemeli saç düzleştirici 2.990 TL, saç kurutma makinesi 890 TL, seramik saç wag maşası ise 749 TL'den satılacak. BİM 13 Mart kataloğunda ise yapı market ürünleri, 4 farklı televizyon ve akıllı telefon modeli yer aldı. Darbeli matkaptan, 65 inç ultra HD televizyon modeline kadar birçok ürün indirime girecek. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 6.13 Mart aktüel kataloğu indirimleri ve fiyat listeleri...
20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL
12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalam Seti 1.490 TL
5'li Tornavida Seti 269 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 149 TL
Polisaj ve Zımpara Seti 249 TL
11 Parça Pasta Polisaj Seti 459 TL
Pense 299 TL
Yankeski 289 TL
Kargaburun 279 TL
3 Parça Mini Pense Seti 449 TL
600W Darbeli Matkap 1.290 TL
250W Avuç Taşama Makinesi 1.290 TL
65 inç Ultra HD Google TV 33.900 TL
55 inç Ultra HD QLED Google TV 17.490 TL
35 inç Full HD Google TV 9.490 TL
6GB RAM 128 GB Depolama Alanı Cep Telefonu 12.990 TL
4G Cep Telefonu 14.250 TL
Blender Seti 1.750 TL
Sürahi Blender 1.790 TL
Kaynak Makinesi 5.250 TL
WD 40 Yağlayıcı ve Pas Sökücü 150 ml 129 TL
3 Farklı Duş Başlığı 199 TL
75inç 4K Ultra HD Google Smart LED TV 40.990 TL
Ankastre Set Beyaz/Siyah 10.750 TL/10.250 TL
Seramik Saç Wag Maşası 749 TL
Saç Düzleştirici 590 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Ekmeklik Mutfak Dolabı 1.499 TL
Valiz Kılıfları Kabin Boy 129 TL - Orta Boy 155 TL - Büyük Boy 175 TL
Fırın Kabı 599 TL
Oval Servis Tabağı 99 TL