12°
 Hüseyin Bahcivan

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu cuma günü raflarda satışa çıktı. BİM market müdavimlerini bu hafta mutfak dolabından, cep telefonuna, akıllı cep telefonundan televizyona onlarca indirimli ürün bekleyecek. Haftanın en dikkat çeken ürünlerinin başında gelen ofis koltukları ise 3.650 TL ile 5.450 TL arasında satışa sunulacak. Bugün satışa sunulan aktüel indirimler arasında Saç Düzleştirici 590 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL, Ekmeklik Mutfak Dolabı 1.499 TL, Ultra HD Google Smart LED TV 40.990 TL, Seramik Saç Wag Maşası 749 TL olacak. Alternatif olarak masa lambası, elektrikli süpürge, blender, çay makinesi ve diğer onlarca üründe kampanyalar sürecek. BİM aktüel kataloğunda yapı market ürünlerinin yanı sıra 4 farklı televizyon ve telefon modeli de yerini aldı. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 6-13 Aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları…

BİM'de yeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. 6 Mart Cuma günü beyaz turbo cam ankastre seti 10.750 TL, siyah versiyonu ise 10.250 TL fiyat etiketiyle mutfağını yenilemek isteyenler için satışa sunulacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi 5.490 TL, buharlı ütü 1.390 TL, şarjlı süpürge 6.750 TL, standlı mikser 5.490 TL, mini blender ise 1.650 TL'den satışa sunulacak. Mutfak aletlerinin yanı sıra kadınlar için saç şekillendirme ürünlerinden saç şekillendirici 549 TL, hava üflemeli saç düzleştirici 2.990 TL, saç kurutma makinesi 890 TL, seramik saç wag maşası ise 749 TL'den satılacak. BİM 13 Mart kataloğunda ise yapı market ürünleri, 4 farklı televizyon ve akıllı telefon modeli yer aldı. Darbeli matkaptan, 65 inç ultra HD televizyon modeline kadar birçok ürün indirime girecek. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 6.13 Mart aktüel kataloğu indirimleri ve fiyat listeleri...

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

BİM 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026!

20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL

12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalam Seti 1.490 TL

5'li Tornavida Seti 269 TL

Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 149 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

Polisaj ve Zımpara Seti 249 TL

11 Parça Pasta Polisaj Seti 459 TL

Pense 299 TL

Yankeski 289 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

Kargaburun 279 TL

3 Parça Mini Pense Seti 449 TL

600W Darbeli Matkap 1.290 TL

250W Avuç Taşama Makinesi 1.290 TL

65 inç Ultra HD Google TV 33.900 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

55 inç Ultra HD QLED Google TV 17.490 TL

35 inç Full HD Google TV 9.490 TL

6GB RAM 128 GB Depolama Alanı Cep Telefonu 12.990 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

4G Cep Telefonu 14.250 TL

Blender Seti 1.750 TL

Sürahi Blender 1.790 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

Kaynak Makinesi 5.250 TL

WD 40 Yağlayıcı ve Pas Sökücü 150 ml 129 TL

3 Farklı Duş Başlığı 199 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

BİM 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

75inç 4K Ultra HD Google Smart LED TV 40.990 TL

Ankastre Set Beyaz/Siyah 10.750 TL/10.250 TL

Seramik Saç Wag Maşası 749 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

Saç Düzleştirici 590 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklik Mutfak Dolabı 1.499 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor

Valiz Kılıfları Kabin Boy 129 TL - Orta Boy 155 TL - Büyük Boy 175 TL

Fırın Kabı 599 TL

Oval Servis Tabağı 99 TL

BİM 6-13 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 satışta! Cuma günü teknoloji ürünleri, ofis koltuğu, mutfak dolabı ve televizyon geliyor
#Bİm Aktuel
#Yapı Market
#Bİm İndirimleri
#Bİm 6 Mart
#Bİm 13 Mart
#Ekonomi
