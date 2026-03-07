İran'dan İKBY'ye 'altyapı' tehdidi! 'Çeteleri durdurmazsanız acısını tadarsınız'

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, devlet televizyonunda katıldığı programda konuştu.

"DÜŞMANIMIZA ACIMAYACAĞIZ"

ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin, IKBY'ye uyarıda bulunan Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar." dedi.

Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız" ifadelerini kullandı.

CIA İDDİASI GÜNDEMDE

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki silahlı Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.