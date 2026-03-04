ABD'den İran'da tehlikeli plan: CIA ayaklanma çıkarmak için Kürtleri silahlandırıyor

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim giderek tırmanıyor. İran'a hava saldırılarıyla darbe indiren ABD, sahada tehlikeli bir planı uygulamak için harekete geçti. Kara saldırısı gibi doğrudan müdahaleden kaçınan Trump yönetimi, İran'daki rejim muhalifi unsurları kullanılarak ayaklanma başlatmayı amaçlıyor.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

ABD VE İSRAİL DESTEĞİYLE EYLEM HAZIRLIĞI

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

"ABD AYAKLANMAYI HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Suriye'de bulunan çok sayıda PKK/YPG üyesinin, İran'da olası bir iç savaşa hazırlık amacıyla Irak'a geçtiği ve PJAK ile iş birliği yaptığı da öne sürülüyor.