İran için kritik iddia: Yeni lider olarak Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiği öne sürüldü

İran'da resmi kanallar sessizliğini korurken, muhalif kaynaklar tarafından dünyaya servis edilen bir iddia gündemi sarstı. İsrail ve ABD saldırıları sırasında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ardından, Uzmanlar Meclisi (Meclis-i Hubregan) tarafından yeni liderin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiği iddia edildi.

GAZETECİ RAMAZAN BURSA: MÜCTEBA'NIN SEÇİLMESİ İÇİN PROPAGANDA YAPILIYOR OLABİLİR

TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına katılan Gazeteci Ramazan Bursa dünya gündemine oturan iddia hakkında “Bir online seçim yapılmış fakat birinin seçilip seçilmediği çok net değil. Yurtdışındaki muhalif Iran International 'Devrim Muhafızları'nın baskısı altında Mücteba Hamaney'i seçtiler' şeklinde haber yaparken, içeride radikal muhafazakar devrimci olarak bilinen Paydari Cephesi de 'Mücteba Hamaney seçildi' diye propaganda yapıyor. İranlılar ise (Paydari Cephesi için) Mücteba Hamaney seçilsin diye Hubregan Meclisi'ni baskı altına almaya çalışıyorlar" dedi. Bursa ayrıca yapıldığı iddia edilen seçim için 'İran’ın yeni liderine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı' dedi.

ABD BASINI: İRAN'IN YENİ LİDERİ ONLİNE TOPLANTIDA SEÇİLECEK

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Dilek Kaya'nın TGRT Haber'de aktardığına göre, ABD basını İran'ın yeni liderinin sanal ortamda yapılacak olan bir toplantıda seçileceğini yönünde bilgi geçildi. Kaya, bu toplantıda 88 kıdemli din adamından oluşan seçilmiş kurulun yeni lideri seçme sürecinin son aşamada olduğu belirtildiğini aktardı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

7 Eylül 1969’da dünyaya gelen Mücteba Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı. Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra Razi Şirazi’den ders aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gitti. Muhammed Resulullah Ordusu’nun Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

İran siyasetinde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen, Ali Hamaney döneminde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık gündeme geldi.

Özel yaşamında ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendiği ve bu evlilikten üç çocuğu olduğu biliniyor.