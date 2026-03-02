Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından kurulan Geçici Liderlik Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi. İran, toplantıya dair fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 15:49

dini lideri 'in ve saldırılarında öldürülmesinin ardından İran yeni lider için vakit kaybetmedi. Ülkede yeni dini lider seçilmesine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar anayasal çerçevede görev yapacak olan Geçici Liderlik Konsey kuruldu. Konsey, ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

0:00 107
HABERİN ÖZETİ

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından, ülkede yeni dini lider seçilene kadar görev yapacak bir Geçici Liderlik Konseyi kuruldu ve ilk toplantısını gerçekleştirdi.
ABD ve İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yeni dini lider seçilme süreci tamamlanana kadar anayasal çerçevede görev yapacak olan Geçici Liderlik Konseyi kuruldu.
Konseyin üç üyesi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi toplantıda yer aldı.
İran Anayasası'na göre, dini liderin vefatı durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür.
Geçici Konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanıyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

https://www.youtube.com/watch?v=JMKi2IrsDWc

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

Konseyin üç üyesi olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi toplantıda yer aldı.

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

LİDER BELLİ OLANA ANAYASAL YETKİLER KONSEY'DE

İran Anayasası’nın 111’inci maddesine göre, dini liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür.

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

Bu süreçte liderlik makamında boşluk oluşmaması için Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir kişi Geçici Liderlik Konseyi’nde görev yapıyor. Geçici konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanıyor.

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump 'yok ettik' demişti! Bir kez daha İran'da nükleer tesisler hedef alındı
Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#ayetullah ali hamaney
#Liderlik Konseyi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.