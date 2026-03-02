İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran yeni lider için vakit kaybetmedi. Ülkede yeni dini lider seçilmesine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar anayasal çerçevede görev yapacak olan Geçici Liderlik Konsey kuruldu. Konsey, ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.

İran'da yeni lider belli olana kadar yetkiler Konsey'de! İlk toplantı yapıldı

https://www.youtube.com/watch?v=JMKi2IrsDWc

Konseyin üç üyesi olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi toplantıda yer aldı.

LİDER BELLİ OLANA ANAYASAL YETKİLER KONSEY'DE

İran Anayasası’nın 111’inci maddesine göre, dini liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür.

Bu süreçte liderlik makamında boşluk oluşmaması için Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir kişi Geçici Liderlik Konseyi’nde görev yapıyor. Geçici konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanıyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.