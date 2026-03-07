ABD-İsrail tarafından düzenlenen ortak saldırılar sonucu İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası çıkan savaş 8. gününde devam ediyor.

Dinle Özetle

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan komşu ülkelere mesaj: Özür diliyoruz Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 94

HABERİN ÖZETİ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan komşu ülkelere mesaj: Özür diliyoruz ABD-İsrail saldırıları sonucu İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından başlayan savaşın sekizinci gününde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin güvenlik politikası ve komşu ülkelere yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin hayatını kaybettiğini belirtti. Pezeşkiyan, saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diledi ve komşu ülkelere saldırma niyetlerinin olmadığını vurguladı. Geçici Liderlik Konseyi'nin, kendilerine saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin hedef alınmaması ve füze fırlatılmaması yönünde karar aldığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin hayatını kaybettiğine işaret ederek, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı ülkelerini savunduklarını dile getirdi.

"KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

İran'ın misillemelerinde bazı komşu ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılara dair Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum. Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Silahlı Kuvvetlerimiz, topraklarımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaptılar. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz."

İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Anayasa'ya göre kurulan Geçici Liderlik Konseyi'nde bu yönde alınan kararı anlatan Pezeşkiyan, "Dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde, onlardan bize saldırı gelmediği müddetçe komşu ülkelerin hedef alınmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı." ifadelerine yer verdi.