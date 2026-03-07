Modern savaşların en tehlikeli silahı! Navigasyon bozuldu, yüzlerce gemi ortada kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından geçen ilk 24 saat içinde bölgede seyreden birçok geminin navigasyon sistemleri aniden devre dışı kaldı. Bazı gemilerin konumları havaalanlarında, nükleer santrallerde ya da İran topraklarında görünmeye başladı.

NTV'de yer alan habere göre; yaşanan bu durumun uydu tabanlı navigasyon sistemlerine yönelik yoğun sinyal karıştırma (jamming) ve yanıltma faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

BİN 100'DEN FAZLA GEMİNİN NAVİGASYONU BOZULDU

Denizcilik istihbarat şirketi Windward’ın aktardığı verilere göre; 28 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve İran karasularında 1100’den fazla ticari geminin navigasyon sistemi elektronik müdahalede nedeniyle bozuldu.

DENİZ TRAFİĞİNİ YAVAŞLATTI

Elektronik karıştırma, dünya petrol ve doğalgaz ihracatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini de ciddi şekilde yavaşlattı.

"SON DERECE TEHLİKELİ"

Windward denizcilik analisti Michelle Wiese Bockmann, yaptığı açıklamada, gemilerin navigasyon sistemlerinin bozulmasının son derece tehlikeli bir durumu olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA GPS KARIŞMA NOKTASI BULUNDU

Windward’ın analizine göre; savaşın başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde bölgede 21 yeni GPS karıştırma noktası tespit edildi. Bir gün sonra bu sayı 38’e çıktı. Son verilere göre savaşın başlangıcından 3 Mart’a kadar 655 gemiyi etkileyen 1735 GPS müdahalesi kaydedildi. Bu olayların çoğu 3 ila 4 saat sürdü.

GPS NEDEN KOLAY HEDEF?

ABD’nin GPS sistemi başta olmak üzere Avrupa’nın Galileo, Çin’in BeiDou ve Rusya’nın GLONASS sistemleri dünya genelinde navigasyon için kullanılıyor. Ancak bu sistemlerin çoğu sivil kullanım için açık sinyaller yayıyor. Uydu sinyalleri Dünya’ya ulaşana kadar zayıfladığı için güçlü radyo sinyalleriyle kolayca bastırılabiliyor. Bu durum modern gemi ve uçakların navigasyon sistemlerini elektronik saldırılara karşı savunmasız hale getiriyor.