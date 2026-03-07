ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sekizinci günde de sürerken, Orta Doğu’yu ateş sardı. Karşılıklı misillemeler bölge ülkelerini de zor durumda bırakıyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları, başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok kentine hava saldırıları düzenliyor.

İran, olası bir kara harekatına karşı ABD’ye meydan okurken, Donald Trump ise İran’da seçilebilecek yeni lider ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail tarafı da operasyonların seyrine ilişkin “Bir sonraki aşamaya geçiyoruz” mesajını verdi.