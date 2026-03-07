Kategoriler
ABD-İsrail-İran savaşında 8. gün! Saldırılar sürüyor
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sekizinci günde de sürerken, Orta Doğu’yu ateş sardı. Karşılıklı misillemeler bölge ülkelerini de zor durumda bırakıyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları, başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın birçok kentine hava saldırıları düzenliyor.
İran, olası bir kara harekatına karşı ABD’ye meydan okurken, Donald Trump ise İran’da seçilebilecek yeni lider ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail tarafı da operasyonların seyrine ilişkin “Bir sonraki aşamaya geçiyoruz” mesajını verdi.
TRUMP OPREASYONU PUANLADI
ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun çok iyi gittiğini belirterek, "Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" açıklamasında bulundu.
SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRI
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ve güneydoğudaki bir petrol sahasına düzenlenen İHA saldırılarının hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri yer aldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce de ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.
İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI
İran füzeleri Tel Aviv'i yeniden hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.
AA muhabirinin aktardığına göre, Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.
Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.
https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/7/irandan-bir-misilleme-daha-tel-aviv-semalarinda-gu_202603071019.mp4