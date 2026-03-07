Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi: ABD ve İsrail bağlantısı detayı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını belirterek geçişlerin süreceğini açıkladı. Şikarçi, sadece ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin boğazdan geçmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi: ABD ve İsrail bağlantısı detayı
07.03.2026
07.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek silah üretim kapasitesini ele aldı. Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantının ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında, "ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık. Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi: ABD ve İsrail bağlantısı detayı

UÇAK GEMİSİ SAYISI YÜKSELDİ

Savunma şirketlerinin üretim kapasitelerini en üst seviyeye çıkardığını belirten Trump, "Bu silahların çoğunun üretimi halihazırda devam etmektedir. Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Donanması’na ait en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Süveyş Kanalı’nı geçerek Kızıldeniz’e ulaştığı bildirildi. Böylece bölgede görev yapan ABD uçak gemisi sayısı ikiye yükseldi.

İran cephesinden ise Avrupa ülkelerine yönelik uyarı geldi. France 24 kanalına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Avrupa devletlerinin İran’a yönelik saldırıların bir parçası olmamaları gerektiğini söyledi.

Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi: ABD ve İsrail bağlantısı detayı

İRAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

İran’ın saldırılara karşı savunma yaptığını savunan Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu.

Tahtrevançi ayrıca, CIA ve Mossad’ın Irak’taki bazı Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar doğrultusunda söz konusu grupların hedef alındığını doğruladıklarını belirtti.

İran’ın bu tür saldırıları egemenliğini korumak amacıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa bunu kesinlikle yaparız." dedi.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi: ABD ve İsrail bağlantısı detayı

HÜRMÜZ BOĞAZI BİLMECESİ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını söyledi.

Şikarçi, "Kapatmadık ve kapatmayacağız" diyerek boğazdan geçişlerin devam edeceğini belirtti. Sözcü, "Sadece iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler" ifadelerini kullandı.

Buna karşın İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari daha önce Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını ve geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını açıklamıştı.

Cebbari, "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana bölgede 10 geminin vurulduğu da duyuruldu.

