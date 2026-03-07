Kadınlara emeklilik için kritik adım! İsa Karakaş'tan 3600 ek gösterge ve doğum izni uyarısı

TÜİK geçtiğimiz ay nüfus verilerini açıkladı. 86 milyonu aşan nüfusun tam yarısı yani 43 milyon 32 bin 734’ü kadın. Ancak azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfusla birlikte genç nüfusun azalması sorun teşkil ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kadın istihdamı konusunda beklenen gelişmeleri duyurdu ve kadın çalışanlar için kritik uyarılarda bulundu.