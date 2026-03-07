Menü Kapat
Kadınlara emeklilik için kritik adım! İsa Karakaş'tan 3600 ek gösterge ve doğum izni uyarısı

Mart 07, 2026 09:58
1
kadınlara emeklilik hakkı

TÜİK geçtiğimiz ay nüfus verilerini açıkladı. 86 milyonu aşan nüfusun tam yarısı yani 43 milyon 32 bin 734’ü kadın. Ancak azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfusla birlikte genç nüfusun azalması sorun teşkil ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kadın istihdamı konusunda beklenen gelişmeleri duyurdu ve kadın çalışanlar için kritik uyarılarda bulundu.

2
kadınlara emeklilik

TÜİK verilerine göre erkeklerde iş gücüne katılım %70 iken, kadınlarda bu oran %34,7’de kalıyor. Ev hanımlarına emeklilik yolu açılması ve devlet prim desteği beklenen konular arasında yer alıyor.

3
Yıpranma payı ve prim desteği

Karakaş, "Bugün isteğe bağlı sigorta primi 10.899,90 TL’ye dayandı. Hiçbir geliri olmayan bir kadının bu parayı ödemesi imkânsız. Kadınlar soruyor: Yıpranma payı ve prim desteği vaadi ne zaman yasalaşacak?" dedi.
 

4
DOĞUM BORÇLANMASI KRİZİ

DOĞUM BORÇLANMASI KRİZİ

Erkekler askerlik borçlanmasını hiçbir ön şart olmadan yapabiliyor. Hatta sigorta öncesi askerlik, emeklilik yaşını öne çekiyor. Ancak kadınlarda durumun tersi olduğunu ifade eden Karakaş, "Doğumdan önce sigortalı değilseniz borçlanma hakkınız yok. Bu şart, kadınları erkekler karşısında dezavantajlı kılıyor. Talep net: Doğum borçlanmasındaki "sigorta öncesi" şartı kalkmalı, adalet sağlanmalı" ifadesini kullandı.

5
ev hanımları SSK

2008 yılına kadar ev hanımları SSK üzerinden daha kolay emekli olabiliyordu. Karakaş, alınan kararla hepsinin "Bağ-Kur" kapsamına alındığını ve  1800 gün daha fazla prim ödeme zorunluluğu olduğunu bildirdi. Kadınlar yeniden SSK statüsüne dönmek istiyor.

6
işveren teşviği

Üreten kadına, gerçek işveren teşviki gerektiğini hatırlatan Karakaş, "Yurt dışında yaşayan bir ev hanımı, Türkiye’ye gelip toplu para yatırarak emekli olabiliyor. Türkiye’deki ev hanımının ise böyle bir hakkı yok" diyerek bu farklı kararı dile getirdi.

7
kadın kamu çalışanı 3600 ek gösterge

Birinci dereceye gelmiş binlerce kadın kamu çalışanı emekliliğini ertelediğini belirten Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemelerini beklediklerini söyledi.

8
emeklilik hayaller

Karakaş, "Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfusla birlikte nüfusun yarısını oluşturan kadınları ekonomik sistemin içine alınması için her türlü tedbir ve teşviklerin sağlanması hayati ehemmiyet arz etmektedir. Diğer yandan kadınların yukarıda açıkladığımız haklı taleplerinin ifa edilmeyerek emeklilik hayallerini "şartlara" bağlamak, sadece kadınların değil toplumun kaybıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

