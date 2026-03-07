Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
Hava Durumu
 Bengü Sarıkuş

Akkuyu ve Diyarbakır İçin kritik karar: Acele kamulaştırma başladı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Akkuyu NGS bağlantı yolları ve Diyarbakır'daki enerji iletim hattı projeleri için belirlenen taşınmazlarda acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Akkuyu ve Diyarbakır İçin kritik karar: Acele kamulaştırma başladı!
07.03.2026
07.03.2026
saat ikonu 10:08

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bağlantı altyapısının tamamlanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akkuyu ve Diyarbakır İçin kritik karar: Acele kamulaştırma başladı!

Buna göre, Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur 13. Bölge Hududu Devlet Yolu Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Akkuyu ve Diyarbakır İçin kritik karar: Acele kamulaştırma başladı!

Ayrıca, 154 kV İsdemir Diyarbakır-2 GES TM-Lice TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların da direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

