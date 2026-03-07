Dolar ve Euro için hareketlilik devam ediyor: 7 Mart Cumartesi Döviz Kurları

Kategoriler
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 7 Mart 2026 cumartesi günü Dolar 44,06 liradan, euro 51,19 TL seviyelerinden işlem görüyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3372 ve dolar/yen paritesi 157,510 düzeyindeydi.
Dolar/TL 44,0631 (alış) 44,0735’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,1918 TL seviyelerinde seyrediyor.