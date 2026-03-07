Altın yükselişe devam ediyor! İşte 7 Mart 2026 güncel gram, çeyrek fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Dünyadaki jeopolitik gerilimlerden etkilenen güvenli liman altında ivme yeniden yukarı döndü.
Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 7.301,96 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.308,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.623,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.461,43 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.021,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.153,60 Dolar