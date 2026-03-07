Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Trump’ı çıldırtan 'Rusya' sorusu! Muhabirin sözünü kesip azarladı: 'Ne kadar salakça bir soru bu'

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Donald Trump ile gazeteci arasında Rusya krizi yaşandı. Trump Rusya’nın İran’a yardım ettiği iddiasına ilişkin soruyu duyunca muhabiri azarladı. Soru üzerine sinirlenen Trump “Ne kadar salakça bir soru bu” diyerek muhabirin sözünü kesti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’ı çıldırtan 'Rusya' sorusu! Muhabirin sözünü kesip azarladı: 'Ne kadar salakça bir soru bu'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 09:35

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da kolej sporları ile ilgili yapılan bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Etkinlik sonrası kameralar karşısına geçen Trump ile Fox News muhabiri Peter Doocy arasında gerginlik yaşandı. Doocy'in ’nın ’a yardım ettiği iddiasına ilişkin sorusu Trump'ı çileden çıkardı.

Trump’ı çıldırtan 'Rusya' sorusu! Muhabirin sözünü kesip azarladı: 'Ne kadar salakça bir soru bu'

RUSYA İDDİALARINI SORDU, TRUMP'I ÇILDIRTTI

Doocy'nin, "Söz verdiğiniz için teşekkürler Başkan Trump. Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar..." dediği sırada Trump sözünü keserek espri yaptı.

Trump’ı çıldırtan 'Rusya' sorusu! Muhabirin sözünü kesip azarladı: 'Ne kadar salakça bir soru bu'

"APTALCA BİR SORU"

Trump, "Burada kolej sporlarını nasıl değiştireceğimizi konuştuğumuz duruma göre çok daha basit problem bu" dedikten sonra verdi veriştirdi...

ABD Başkanı konuşmasının devamında ise, "Fakat dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum. Bana her zaman çok iyi davrandın. Fakat bu ne kadar aptalca bir soru. Biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz" dedi.

"SANA BİR ŞANS DAHA VERİYORUM"

Daha sonra Trump, Doocy'i işaret ederek, "Peter sana bir şans daha veriyorum çünkü az önce sorduğun kötü bir soruydu" dedi. Doocy ise kolej sporları haricinde bir soru sorabileceğini söyleyince Trump "hayır" dedi.

RUSYA SORUSUNU CEVAPLAMADI

Bunun üzerine Doocy, "Dünyada bu kadar çok şey olduğu için mi şu an spor üzerine bir etkinlik yapıyorsunuz" dedi. Trump ise kısaca İran'daki savaştan bahsederken Doocy'nin Rusya ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’den 'Rusya' iddiasına çok net yorum! 'Kimin kiminle konuştuğunun farkındayız'
Bllecik'te bir öğretmenden acı haber: Cansız bedeni araçta bulundu
Dolar ve Euro için hareketlilik devam ediyor: 7 Mart Cumartesi Döviz Kurları
ETİKETLER
#rusya
#donald trump
#iran
#Fox News
#Peter Doocy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.