Trump’ı çıldırtan 'Rusya' sorusu! Muhabirin sözünü kesip azarladı: 'Ne kadar salakça bir soru bu'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kolej sporları ile ilgili yapılan bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Etkinlik sonrası kameralar karşısına geçen Trump ile Fox News muhabiri Peter Doocy arasında gerginlik yaşandı. Doocy'in Rusya’nın İran’a yardım ettiği iddiasına ilişkin sorusu Trump'ı çileden çıkardı.

RUSYA İDDİALARINI SORDU, TRUMP'I ÇILDIRTTI

Doocy'nin, "Söz verdiğiniz için teşekkürler Başkan Trump. Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar..." dediği sırada Trump sözünü keserek espri yaptı.

"APTALCA BİR SORU"

Trump, "Burada kolej sporlarını nasıl değiştireceğimizi konuştuğumuz duruma göre çok daha basit problem bu" dedikten sonra verdi veriştirdi...

ABD Başkanı konuşmasının devamında ise, "Fakat dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum. Bana her zaman çok iyi davrandın. Fakat bu ne kadar aptalca bir soru. Biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz" dedi.

"SANA BİR ŞANS DAHA VERİYORUM"

Daha sonra Trump, Doocy'i işaret ederek, "Peter sana bir şans daha veriyorum çünkü az önce sorduğun kötü bir soruydu" dedi. Doocy ise kolej sporları haricinde bir soru sorabileceğini söyleyince Trump "hayır" dedi.

RUSYA SORUSUNU CEVAPLAMADI

Bunun üzerine Doocy, "Dünyada bu kadar çok şey olduğu için mi şu an spor üzerine bir etkinlik yapıyorsunuz" dedi. Trump ise kısaca İran'daki savaştan bahsederken Doocy'nin Rusya ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.