ABD’den 'Rusya' iddiasına çok net yorum! 'Kimin kiminle konuştuğunun farkındayız'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'nın ABD kuvvetlerinin hareketleri hakkında İran'a istihbarat sağladığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Hegseth yaptığı açıklamada "Amerikan halkı, başkomutanlarının kimin kiminle konuştuğunun gayet farkında olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD’den 'Rusya' iddiasına çok net yorum! 'Kimin kiminle konuştuğunun farkındayız'
IHA
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 09:16
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 09:16

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS yayın kuruluşuna yaptığı açıklama ile savaşla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Hegseth, 'nın ABD kuvvetlerinin hareketleri hakkında 'a sağladığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

"KİMİN KİMİNLE KONUŞTUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Hegseth, "Amerikan halkı, başkomutanlarının () kimin kiminle konuştuğunun gayet farkında olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı. ABD’nin tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Hegseth, "İster kamuoyu önünde açıkça, ister gizli kanallar aracılığıyla olsun; olmaması gereken her türlü duruma müdahale ediliyor ve çok güçlü bir şekilde karşı konuluyor" diye konuştu.

"ENDİŞELENMESİ GEREKEN İRANLILAR"

Rusya'nın İran’a karşı yürütülen savaşa müdahil olmasının ABD personelini tehlikeye atıp atmayacağı sorusuna da yanıt veren Hegseth, "Asıl biz diğerlerini tehlikeye atıyoruz ve bu bizim işimiz. Bu yüzden bundan endişe duymuyoruz. Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar" dedi. Rusya’nın İran’a yardım ettiğinin doğrulanması halinde bu konudaki rahatsızlığın Rus tarafına iletilebileceğinin sinyalini veren Hegseth, "Başkan Trump’ın dünya liderleriyle benzersiz bir ilişkisi var ve diğer başkanların, özellikle de Joe Biden'ın asla başaramayacağı şeyleri başarabilir. Doğrudan veya dolaylı görüşmeler yoluyla, bire bir görüşmelerle veya kabine aracılığıyla mesajlar iletilebilir" şeklinde konuştu.

RUSYA’NIN İRAN’A İSTİHBARAT SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

CBS, hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Rusya’nın ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerinin hareketleri hakkında İran’a istihbarat sağladığı iddiasını gündeme taşımıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada basına sızdırılan istihbarat raporları hakkında yorum yapamayacağını belirterek, habere konu iddianın ABD açısından önemli olmadığını vurgulamıştı. Leavitt, "Bunun olup olmaması açıkçası pek önemli değil. Çünkü Başkan Trump ve ABD ordusu, İran'daki haydut terörist rejimi tamamen yok ediyor" demişti.

