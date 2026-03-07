Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı! Korkunç anlar kameralara yansıdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Talihsiz kadın aracın altında metrelerce sürüklenirken sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından uyarılarak durduruldu. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan korku dolu anlar bölgedeki bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.