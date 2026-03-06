Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Nalan Güler Güven

EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımına yönelik yaptırımları açıkladı. Yetkili kurumlar dışında basılan plakaları kullananlara 140 bin TL idari para cezası verileceği, ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacağı ve haklarında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) 'APP plaka'ya ilişkin yapılan açıklamada, "Yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir" denildi.

EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama

0:00 231

STANDART DIŞI PLAKAYA 4 BİN TL

EGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda ‘APP plaka' olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu' başlıklı 23'üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir. Kanun'un 23'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu fıkra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır" denildi.

EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama

140 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN

APP plaka olarak ifade edilen durumun farklı bir hukuki yaptırıma sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Öte yandan kamuoyunda sıklıkla ‘APP plaka' olarak ifade edilen durum ise farklı bir hukuki yaptırıma sahiptir. Kanun'un 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan husus; plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olmasıdır. Nitekim 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ‘Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. Fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"RESMİ KİMLİK NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Söz konusu yaptırımların amacının trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, "Araç tescil plakaları; trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar açısından araçların doğru ve hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşımaktadır. Standart dışı, yetkisiz şekilde üretilmiş plakalar bu denetim mekanizmalarının etkinliğini zayıflatmakta ve kamu güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında yalnızca yetkili kuruluş tarafından basılmış ve yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun tescil plakalarını kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır" denildi.

