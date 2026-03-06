Menü Kapat
App plaka kullananlar dikkat! Kuyruklar oluştu, cezası 140 bin lira!

Mart 06, 2026 17:15
1
app plaka nedir

App plaka kullanmanın cezası 140 bin liraya yükselince, noterden sonra plaka değişim merkezlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

APP PLAKA NEDİR?

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) plaka deniliyor.

2
Avrupa Press Plaka app plaka nedir

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul'daki basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

3
APP PLAKA

Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.

 

4
app plaka kuyruğu

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

 

5
a plaka basım noktaları

Noter işlemlerinden sonra plaka basım noktalarına gelen sürücüler evrak teslim ederek yeni plakalarını aldı.

 

6
Şoförler Odası

Sürücü Yaşar Özcan, Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası'nda yaklaşık 20 dakikadır kendisine sıra gelmesini beklediğini anlattı.

7
app plaka cezası 140 bin lira

Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.

