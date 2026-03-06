Altın ne zaman yükselişe geçecek? Morgan Stanley tahminini duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Müzakere masasını deviren Trump yönetimi, Orta Doğu'daki iş birlikçisi İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte ortak kararla İran'a saldırı başlattı. İran, bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'e misillemede bulundu.
Savaşın piyasalara en olumsuz etkisi petrol varil fiyatlarıyla kendisini belli ederken savaşın ilk günlerinde altındaki yükseliş, yerini ardından düşüşe bıraktı.
Ons altın pazartesi günü 5 bin 260 dolar seviyesine kadar çıkarken yatırımcıların nakit paraya yönelmesi ve döviz alımı tercihleri güvenli limanda düşüşü beraberinde getirdi.
6 Mart itibarıyla 5 bin 150 dolar seviyesinde olan ons altınla ilgili değerlendirmede bulunan analistler bu durumu piyasanın kısa vadeli tepkisi olarak açıklıyor.
Altın fiyatlarında beklenen yükselişin görülmemesinde dolara yönelen yatırımcının tercihinin etkili olduğu değerlendirilirken dolar, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.
ABD merkezli banka Morgan Stanley ise altın hakkında önemli bir uyarıda bulunarak fiyat tahmini paylaştı. Banka, İran savaşının ve benzer gerilimlerin devam etmesi durumunda ons altın fiyatının 2026’nın ikinci yarısında 5 bin 700 dolar seviyesine çıkabileceğini öngördü.
Diğer bankaların altınla ilgili tahminleri de şu şekilde:
- Goldman Sachs: 2026 sonunda 5 bin 400 dolar
- J.P. Morgan: 2026 sonunda 6 bin 300 dolar
- UBS: 2026 içinde 6 bin dolar
- Deutsche Bank: 6 bin dolar
- Citi Research: Kısa süre içinde 5 bin dolar
Gram Altın
Alış: 7 bin 313 TL
Satış: 7 bin 314 TL
Çeyrek Altın
Alış: 12 bin 124 TL
Satış: 12 bin 285 TL