Müzakere masasını deviren Trump yönetimi, Orta Doğu'daki iş birlikçisi İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte ortak kararla İran'a saldırı başlattı. İran, bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'e misillemede bulundu.

HABERİN ÖZETİ Altın ne zaman yükselişe geçecek? Morgan Stanley tahminini duyurdu İran'a yönelik saldırı sonrası gelişen piyasa hareketleri ve altın fiyat tahminleri değerlendirilmektedir. Trump yönetimi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ortak kararıyla İran'a saldırı başlatılmış, İran da bölgedeki ABD üslerine ve Tel Aviv'e misilleme yapmıştır. Savaşın etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş görülürken, ilk günlerde artış gösteren altının ons fiyatı daha sonra düşüşe geçmiştir. Yatırımcıların nakit paraya yönelmesi ve döviz alımı tercihleri, güvenli liman olarak görülen altında düşüşe neden olmuştur. Morgan Stanley, İran savaşının devam etmesi durumunda ons altının 2026'nın ikinci yarısında 5 bin 700 dolara çıkabileceğini öngörmüştür. Diğer bankaların 2026 sonu için altın fiyat tahminleri Goldman Sachs'tan 5 bin 400 dolardan J.P. Morgan'a 6 bin 300 dolara kadar değişmektedir.

Savaşın piyasalara en olumsuz etkisi petrol varil fiyatlarıyla kendisini belli ederken savaşın ilk günlerinde altındaki yükseliş, yerini ardından düşüşe bıraktı.

HIZLA YÜKSELEN ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ons altın pazartesi günü 5 bin 260 dolar seviyesine kadar çıkarken yatırımcıların nakit paraya yönelmesi ve döviz alımı tercihleri güvenli limanda düşüşü beraberinde getirdi.

6 Mart itibarıyla 5 bin 150 dolar seviyesinde olan ons altınla ilgili değerlendirmede bulunan analistler bu durumu piyasanın kısa vadeli tepkisi olarak açıklıyor.

DOLARIN GÜÇLENMEESİ ALTINDA BASKI OLUŞTURUYOR

Altın fiyatlarında beklenen yükselişin görülmemesinde dolara yönelen yatırımcının tercihinin etkili olduğu değerlendirilirken dolar, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

ABD merkezli banka Morgan Stanley ise altın hakkında önemli bir uyarıda bulunarak fiyat tahmini paylaştı. Banka, İran savaşının ve benzer gerilimlerin devam etmesi durumunda ons altın fiyatının 2026’nın ikinci yarısında 5 bin 700 dolar seviyesine çıkabileceğini öngördü.

Diğer bankaların altınla ilgili tahminleri de şu şekilde:

- Goldman Sachs: 2026 sonunda 5 bin 400 dolar

- J.P. Morgan: 2026 sonunda 6 bin 300 dolar

- UBS: 2026 içinde 6 bin dolar

- Deutsche Bank: 6 bin dolar

- Citi Research: Kısa süre içinde 5 bin dolar

6 MART 2026 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 7 bin 313 TL

Satış: 7 bin 314 TL

Çeyrek Altın

Alış: 12 bin 124 TL

Satış: 12 bin 285 TL