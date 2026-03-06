Menü Kapat
TGRT Haber
Altın için 8 bin dolar senaryosu! Dolar güçleniyor ama fırtına kapıda

Mart 06, 2026 10:29
1
değerli metal

ABD doları kısa vadede güvenli liman talebiyle güç kazanırken, uzmanlara göre altın için uzun vadeli yükseliş hikâyesi henüz bitmedi. Piyasa analistleri, artan borç yükü, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının para politikalarının değerli metalleri önümüzdeki yıllarda yeni rekorlara taşıyabileceğini söylüyor.

2
dolar altın

Dünya'da yer alana analize göre küresel piyasalarda altın fiyatları ons başına 5 bin doların üzerinde tutunmaya devam etse de kısa vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabilmiş değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise yatırımcıların güvenli liman arayışında ABD dolarına yönelmesi.

3
altın dolar

Piyasa analistlerine göre göre yatırımcılar ekonomik ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde en likit varlıklara yönelme eğilimi gösteriyor. Bu durum, kısa vadede altın ve gümüş üzerinde baskı yaratabiliyor.

 

4
dolar ve altın

Uzmanlar, piyasalardaki bu hareketin uzun vadeli yatırım trendleriyle karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Doların güçlenmesi geçici bir likidite tercihi ve değerli metallerin uzun vadeli hikâyesini değiştirmiyor.

5
nakit ve yüksek likidite

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak askeri operasyonu küresel ekonomide ciddi bir strese neden oluyor. Bu tür jeopolitik gelişmeler yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor.

Artan belirsizlik ortamında yatırımcılar genellikle nakit ve yüksek likiditeye sahip varlıklara yöneliyor. Bu nedenle kriz dönemlerinde kısa süreliğine altın ve gümüş yerine dolar tercih edilebiliyor.

6
değerli metaller

Ancak uzmanlar, bunun geçici bir davranış olduğunu ve ekonomik riskler arttıkça değerli metallere olan yapısal talebin güçlendiğini belirtiyor. Artan borç yükü ve enflasyon değerli metalleri destekliyor
 

7
ALTIN VE GÜMÜŞE GÜÇLÜ DESTEK

ALTIN VE GÜMÜŞE GÜÇLÜ DESTEK

Altın ve gümüş için en güçlü destek faktörlerinden biri küresel borç seviyelerindeki hızlı artış. Hükümetlerin büyüyen bütçe açıkları ve artan kamu borçları, para birimlerinin satın alma gücü üzerinde baskı yaratıyor.

8
Enerji fiyatlarındaki artış

Enerji fiyatlarındaki artış, jeopolitik gerilimler ve hükümet harcamalarının büyümesi tüm itibari para birimlerinin değerini zamanla zayıflatıyor.

Bu durum yatırımcıların servetlerini korumak için altın ve gümüş gibi fiziksel varlıklara yönelmesine neden oluyor.
 

9
Merkez bankalarının agresif faiz artırımları

Merkez bankalarının agresif faiz artırımları uygulayabilecek alanı oldukça sınırlı. Bunun en önemli nedeni ise hükümetlerin ve şirketlerin taşıdığı dev borç yükü.

Faiz oranlarının hızlı şekilde yükselmesi finansal sistemi kolayca istikrarsızlaştırabilir. Böyle bir durumda merkez bankalarının tahvil piyasalarını desteklemek ve ekonomiyi ayakta tutmak için yeniden genişleyici para politikalarına dönmesi gerekebilir. Bu senaryo ise uzun vadede değerli metaller için destekleyici bir ortam oluşturuyor.

10
ALTIN İÇİN 8 BİN DOLAR SENARYOSU

ALTIN İÇİN 8 BİN DOLAR SENARYOSU

Son yıllarda altın ve gümüş piyasasında temel bir değerleme değişimi yaşandı. Yatırımcılar küresel finans sistemindeki riskleri daha fazla fark etmeye başladıkça değerli metaller yeni bir fiyat seviyesine taşındı.

11
altın dolar

Piyasa analistleri, bu durumun bir balon anlamına gelmediğini, aksine altın ve gümüşün diğer varlık sınıflarına kıyasla yeniden fiyatlandığını ifade ediyor.

 

12
altın 8 bin dolar

Önümüzdeki yıllara ilişkin tahminlerde ise oldukça dikkat çekici bir senaryo ortaya çıkıyor. Uzmanlar, küresel borçların ve para arzının artmaya devam etmesi halinde altın fiyatının önümüzdeki 5 yıl içinde 8 bin dolar seviyesine ulaşmasının sürpriz olmayacağını söylüyor.

