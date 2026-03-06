Altın için 8 bin dolar senaryosu! Dolar güçleniyor ama fırtına kapıda

Merkez bankalarının agresif faiz artırımları uygulayabilecek alanı oldukça sınırlı. Bunun en önemli nedeni ise hükümetlerin ve şirketlerin taşıdığı dev borç yükü.

Faiz oranlarının hızlı şekilde yükselmesi finansal sistemi kolayca istikrarsızlaştırabilir. Böyle bir durumda merkez bankalarının tahvil piyasalarını desteklemek ve ekonomiyi ayakta tutmak için yeniden genişleyici para politikalarına dönmesi gerekebilir. Bu senaryo ise uzun vadede değerli metaller için destekleyici bir ortam oluşturuyor.