Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Savaş çıktı, altın fiyatları neden düşüyor? Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarının düşme sebeplerini açıklayarak, gram altın için 10 bin lira hedefinin hala korunduğunu belirtti. Uzman isim, yatırımcıların savaş ortamında parasını koruması için yapabileceği kritik hamleleri sıraladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 14:19

Altın yatırımcısı tedirgin, piyasalarda doların yükselişi, altın fiyatlarının durgunluğu ve petrol fiyatlarının uçuşu merakla takip ediliyor. Elinde parası olan yatırımcı bu şartlar altında nasıl hareket etmeli? Finans Analisti , TGRT Haber canlı yayınında piyasalar için çok kritik uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle ve üzerinden dünya ekonomisinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Finans Analisti İslam Memiş, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma ve petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu tetikleyebileceği, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğu ve dijital paraya geçiş sürecinin hızlanabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel ekonomide hiperenflasyon riskini artırdığı belirtildi.
Altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğu, teminat tamamlama çağrıları ve dolar endeksinin yükselişi gibi nedenlere dayandığı, ons altında 6.000 dolar, gram altında 10.000 lira beklentisinin korunduğu ifade edildi.
Küresel enflasyonun bilerek tetiklenerek dijital paraya geçiş sürecinin hızlandırılabileceği ve merkez bankalarının faiz politikalarında değişiklik olabileceği öngörüldü.
Yatırımcılara savaş ortamında "al-sat" yapmaktan kaçınmaları, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları ve nakit parası olanların alım fırsatlarını değerlendirmeleri tavsiye edildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

HÜRMÜZ BOĞAZI CİDDİ BİR RİSK

Memiş, petrol fiyatlarının savaşın başlamasıyla hızla yükseldiğini ve bunun küresel üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini söyleyen Memiş, "Bizim gündemimizde zaten petrolün getirmiş olduğu tahribat var. Petrol 85 doları üçüncü kez denedi. Savaş ne kadar uzun sürerse, Hürmüz Boğazı ne kadar kapalı kalırsa dünya ekonomileri enflasyon karşısında o kadar tahribata uğrar. Şu anda Hürmüz Boğazı kapalı. Oradaki gemilerin vurulmasıyla birlikte dünya ticareti ciddi anlamda hiperenflasyon riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Memiş, boğazın dünya enerji ticaretindeki kritik rolüne de dikkat çekerek "Çin’in petrolünün yüzde 45’i buradan geçiyor. Günde yaklaşık 40 geminin geçtiğini biliyoruz. Dünyadaki enerjinin dörtte biri yine bu bölgeden geçiyor. Körfez ülkelerinin petrol ve doğalgazı da buradan geçiyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı ciddi bir risk olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde doğrudan etkisi olacağını belirten Memiş "Petrol fiyatları savaştan önce 72 dolar seviyesindeydi, 84–85 dolar seviyeleri görüldü. Eğer bu yüksek tansiyon devam ederse enflasyon tarafında ekstradan 1–1,5 puanlık artış söz konusu olabilir. Bu sadece Türkiye’ye özel değil, bütün gelişmiş ülkelerde de enflasyon döneminin yeniden başlamasına neden olabilir" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

ENFLASYONU BİLEREK PATLATACAKLAR

Memiş, savaşın ekonomik sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaparak "Benim kişisel öngörüm, bu savaşın bilerek ve isteyerek başlatıldığı yönünde. Küresel enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatacaklar, ardından dijital paraya geçiş sürecini dünyaya açıklayacaklar" şeklinde oldu.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Merkez bankalarının faiz politikalarında da değişiklik olabileceğini ifade eden Memiş, "Şu anda ekonomik maliyet açısından enflasyon güçlü şekilde geliyor. Dünya yeniden enflasyonu konuşacak. Merkez bankaları faiz indirim sürecindeydi fakat burada bir makas değişikliği olabilir. Faiz indirimlerine ara verilebilir, hatta faiz artırımları tekrar gündeme gelebilir. Gıda ve tarım emtialarında da ciddi bir yükseliş trendi görülebilir" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Memiş, savaş ortamına rağmen altın fiyatlarında görülen geri çekilmeye ilişkin de "Altın tarafında da savaş ortamında çok konuşuluyor. Pazartesi günü ons altın 5.420 dolar seviyesindeydi, şu anda 5.100 dolar seviyesinde. Halk savaş olmasına rağmen altın neden geriliyor diye merak ediyor" dedi.

Memiş, geçmişte yaşanan benzer bir süreci hatırlatarak "Ben burada 12 gün savaşlarına atıfta bulunmak isterim. Geçen yıl Amerika ve İsrail İran’a saldırmıştı, o dönemde de altın fiyatlarında düşüş görmüştük. Savaş bitince tekrar yükselişler gelmişti" ifadesinde bulundu.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Altındaki düşüşün birkaç temel nedeni olduğunu söyleyen Memiş, "Altındaki düşüşün birkaç nedeni var. Birincisi teminat tamamlama çağrıları. Borsalardaki düşüşler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar teminat tamamlamak için altın ve gümüş satmak zorunda kaldı" dedi.

"İkincisi dolar endeksi yükseldi ve dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Üçüncüsü dünya genelinde panik alımları olmadı, dolayısıyla talep oluşmadı. Dördüncüsü de merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi oldu" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Memiş, altın piyasasında volatilitenin oldukça yüksek olduğunu belirterek "Ons altın gün içinde yaklaşık 300 dolarlık dalgalanma gösteriyor. Pazartesi günü 5.420 dolar seviyesindeydi, şu anda 5.100 dolar civarında. Akşam düşüyor, gündüz yükseliyor; piyasada böyle bir gerginlik var" şeklinde konuştu.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

ONS ALTINDA 6.000 DOLAR, GRAM ALTINDA 10.000 LİRA BEKLENTİSİ

Altın borcu olanlar ve yatırım yapmak isteyenlerin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Memiş, Türkiye’nin diplomatik politikalarının şu aşamada doğrudan bir ekonomik şok yaşanmasını engellediğini ifade ederek "Türkiye’nin dış politikada izlediği diplomasi sayesinde şu anda bu savaştan doğrudan etkilenmediğimizi düşünüyorum" dedi.

Memiş ayrıca altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemediğini de vurgulayarak "Böyle bir ortamda altın fiyatlarının kalıcı şekilde düşmesini beklemek doğru olmayabilir. Ateşkes haberi geldiğinde altın tarafında tekrar yükselişlerin başlaması güçlü bir ihtimal" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar

Memiş, yıl ortasına kadar altın fiyatlarına ilişkin "Bu yılın ortasına kadar ons altın ve gram altın tarafında yükseliş beklentimizi daha önce de ifade etmiştik. Ons altında 6.000 dolar, gram altında 10.000 lira seviyeleri için beklentimizi koruyoruz. Bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

AL SAT YAPACAKLAR YANDI

Memiş, "Böyle bir savaş ve gerginlik ortamında ‘al-sat yaparım, para kazanırım’ düşüncesiyle hareket edilmemeli. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durulmalı" uyarısında bulundu.

İçinde bulunduğumuz dönem hakkında ciddi uyarılarda bulunan uzman isim, "Elinde var olan yatırımına sahip çıkıp sessizce kenarda beklemek daha doğru olabilir. Nakit parası olanların ise alım ihtiyacını değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 12 bin dolarlık fark! Şirin Sarı'dan yatırımcılara ezber bozan açıklama
Altın tedirgin, petrol ve doğal gaz krizi kapıda! Emrah Lafçı'dan yatırımcılara kritik savaş uyarısı
ETİKETLER
#altın fiyatları
#petrol fiyatları
#enflasyon
#islam memiş
#hürmüz boğazı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.