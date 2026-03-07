Engelli aracına çarptı, kartvizit bırakıp kaçtı! Sıra dışı kaza kamerada

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yaya geçidinden geçmekte olan engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından acil işi olduğu gerekçesiyle telefon numarasını bırakarak olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü, engelli vatandaşın şikayeti üzerine polis tarafından olay yerine çağrıldı.