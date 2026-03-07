Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

ABD silah üretimini artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray’da bir araya geldi. Toplantının ardından, gelişmiş silahların üretiminin dört katına çıkarılması için anlaşma sağlandığını açıkladı.

07.03.2026
07.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların devam ettiği bir dönemde savunma sanayisinin en büyük şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda toplantının “oldukça verimli” geçtiğini belirtti. ABD’nin en büyük savunma üreticileriyle üretim programları ve üretim takvimlerinin ele alındığını söyleyen Trump, özellikle gelişmiş silah sistemlerinin üretiminin hızla artırılması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu. Trump’a göre şirketler, kısa sürede en yüksek üretim seviyesine ulaşmak için bazı silahların üretimini dört katına çıkarmayı kabul etti.

“ÜRETİM KAPASİTESİ ZATEN ARTIRILMIŞTI”

Trump açıklamasında, savunma şirketlerinin üretim kapasitelerini halihazırda maksimum seviyeye yaklaştırdığını ifade etti. Hatta bazı silah sistemlerinin üretiminin toplantıdan aylar önce başladığını söyledi. ABD’nin belirli mühimmat türlerinde oldukça geniş stoklara sahip olduğunu da vurgulayan Trump, “İran’da ve son dönemde Venezuela’da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVUNMA ŞİRKETLERİ KATILDI

Beyaz Saray’daki toplantıya ABD ve Avrupa’nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda yer alan şirketler şöyle sıralandı:

BAE Systems

Boeing

Honeywell Aerospace

L3Harris Missile Solutions

Lockheed Martin

Northrop Grumman

Raytheon

#Dünya
