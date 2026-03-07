ABD'li vekilden İsrail'e tepki! 'Türkiye yeni İran değildir'

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Luna, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'ye destek vererek "Türkiye, yeni İran değildir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, NATO ÜYESİ BİR ÜLKE. HERKES UYANSIN"

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi de olan Luna, sözleriyle Bennett'in eleştirilerine tepki gösterirken, "Biz (ABD) Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi. Bennett'in Türkiye'yi ve Katar'ı hedef aldığı açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Cumhuriyetçi eski Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın" sözleriyle Türkiye’ye desteğini açıkladı.