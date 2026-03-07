Sarı-lacivertli ekipte sakat listesi kabarırken, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında kadroya alınmayan Ederson ve Marco Asensio için adeta zamanla yarışılıyor.

Dinle

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi? Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 109

Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki oyuncunun da ağrıları nedeniyle dinlendirildiğini ancak Samsunspor karşısında durumlarının hala belirsiz olduğunu ifade etti.

SAĞLIK HEYETİNDEN KRİTİK RAPOR

Bugün yapılacak son kontrollerin ardından iki yıldızın "ağrı eşikleri" test edilecek. Eğer sağlık ekibi onay verirse, Asensio ve Ederson zorlu Samsun deplasmanında sahada olacak. Aksi takdirde, sakatlığı devam eden diğer isimlerin yanına eklenecekler.

EKSİKLER LİSTESİ KABARIYOR

Fenerbahçe’de sadece bu iki isim değil, kadronun iskeletini oluşturan pek çok yıldız revirde:

Edson Alvarez & Milan Skriniar (Uzun süreli sakat)

(Uzun süreli sakat) Çağlar Söyüncü & Anderson Talisca (Tedavileri sürüyor)

(Tedavileri sürüyor) Nelson Semedo (Sakatlığı devam ediyor)

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Ederson 4, Asensio ise 2 maç kaçırdı. Dikkat çeken nokta ise Fenerbahçe'nin bu iki yıldızın yokluğunda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmaması.

ASENSİO'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR: "TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Sakatlık haberlerinin gölgesinde İspanyol basınına konuşan Marco Asensio, Türkiye’deki yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız, adaptasyon süreciyle ilgili şunları söyledi: "Burada kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. İspanya ile Türkiye’nin kültürü, insan enerjisi ve sıcaklığı birbirine çok benziyor. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum."