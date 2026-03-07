Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

Kategoriler
Sarı-lacivertli ekipte sakat listesi kabarırken, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında kadroya alınmayan Ederson ve Marco Asensio için adeta zamanla yarışılıyor.
Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki oyuncunun da ağrıları nedeniyle dinlendirildiğini ancak Samsunspor karşısında durumlarının hala belirsiz olduğunu ifade etti.
Bugün yapılacak son kontrollerin ardından iki yıldızın "ağrı eşikleri" test edilecek. Eğer sağlık ekibi onay verirse, Asensio ve Ederson zorlu Samsun deplasmanında sahada olacak. Aksi takdirde, sakatlığı devam eden diğer isimlerin yanına eklenecekler.
Fenerbahçe’de sadece bu iki isim değil, kadronun iskeletini oluşturan pek çok yıldız revirde:
Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Ederson 4, Asensio ise 2 maç kaçırdı. Dikkat çeken nokta ise Fenerbahçe'nin bu iki yıldızın yokluğunda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmaması.
Sakatlık haberlerinin gölgesinde İspanyol basınına konuşan Marco Asensio, Türkiye’deki yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız, adaptasyon süreciyle ilgili şunları söyledi: "Burada kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. İspanya ile Türkiye’nin kültürü, insan enerjisi ve sıcaklığı birbirine çok benziyor. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum."