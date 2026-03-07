Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor. Gaziantep FK maçında riske edilmeyen Ederson ve Marco Asensio’nun durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

07.03.2026
07.03.2026
Sarı-lacivertli ekipte sakat listesi kabarırken, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında kadroya alınmayan ve için adeta zamanla yarışılıyor.

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki oyuncunun da ağrıları nedeniyle dinlendirildiğini ancak karşısında durumlarının hala belirsiz olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

SAĞLIK HEYETİNDEN KRİTİK RAPOR

Bugün yapılacak son kontrollerin ardından iki yıldızın "ağrı eşikleri" test edilecek. Eğer sağlık ekibi onay verirse, Asensio ve Ederson zorlu Samsun deplasmanında sahada olacak. Aksi takdirde, sakatlığı devam eden diğer isimlerin yanına eklenecekler.

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

EKSİKLER LİSTESİ KABARIYOR

’de sadece bu iki isim değil, kadronun iskeletini oluşturan pek çok yıldız revirde:

  • Edson Alvarez & Milan Skriniar (Uzun süreli sakat)
  • Çağlar Söyüncü & Anderson Talisca (Tedavileri sürüyor)
  • Nelson Semedo (Sakatlığı devam ediyor)
Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Ederson 4, Asensio ise 2 maç kaçırdı. Dikkat çeken nokta ise Fenerbahçe'nin bu iki yıldızın yokluğunda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmaması.

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?

ASENSİO'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR: "TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM"

haberlerinin gölgesinde İspanyol basınına konuşan Marco Asensio, Türkiye’deki yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız, adaptasyon süreciyle ilgili şunları söyledi: "Burada kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. İspanya ile Türkiye’nin kültürü, insan enerjisi ve sıcaklığı birbirine çok benziyor. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum."

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı: Ederson ve Asensio Samsunspor maçına yetişecek mi?
