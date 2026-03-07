Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü bugün Dolmabahçe’de çözülüyor. 17 maçlık dev bir yenilmezlik serisi yakalayan Sergen Yalçın’lı Beşiktaş, lider Galatasaray’ı konuk ediyor. Kartal, sahasındaki müthiş dominasyonuyla zirve yolunda büyük bir adım atmak; sarı-kırmızılılar ise bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek şampiyonluk yolunda dev bir engeli aşmak istiyor. İşte nefesleri kesecek derbinin muhtemel 11’leri ve son dakika gelişmeleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 10:29

’de haftanın, belki de sezonun maçı geldi çattı. Futbolseverlerin merakla beklediği - derbisi, bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği bu dev randevu, sadece iki devi değil; şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ve Trabzonspor’u da yakından ilgilendiriyor.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

126 GÜNDÜR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEYEN BİR BEŞİKTAŞ!

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde adeta küllerinden doğdu. Son olarak 2 Kasım 2025’te mağlubiyet tadan Kartal, o günden bu yana çıktığı 17 resmi maçta (13 lig, 4 kupa) rakiplerine geçit vermedi. Bu süreçte 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan Beşiktaş, taraftarı önünde bu seriyi 18 maça çıkarıp puanını 50’ye yükseltmeyi ve şampiyonluk yarışına "ben de varım" demeyi hedefliyor.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

GALATASARAY "KİLİT" DEPLASMANDA

Okan Buruk’un lider Galatasaray’ı ise Dolmabahçe’ye tam kadro geliyor. Ligin en çok isabetli pas yapan (%88) ve topa hükmeden (%62.4) takımı olan Cimbom, Beşiktaş’ın agresif oyununu kırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar için bu maç, şampiyonluk yolundaki en büyük test olarak görülüyor.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

HAVA TOPLARINDA KARTAL, PAS OYUNUNDA ASLAN

Beşiktaş, maç başına 16.5 hava topu kazanma oranıyla ligin zirvesinde. Yeni transfer Agbadou’nun savunmadaki etkinliği, duran toplarda Beşiktaş’ın en büyük kozu. Galatasaray ise ligin en yüksek pas isabetine sahip takımı. Orta sahada Sara ve Torreira ikilisiyle oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyecekler.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

EKSİKLER VE CEZA SINIRI

Beşiktaş: Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Touré bu dev maçta forma giyemeyecek. Salih Uçan ise sarı kart sınırında.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

Galatasaray: Sarı-kırmızılılarda önemli bir eksik bulunmazken, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Orkun, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!
Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11’ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#derbi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.