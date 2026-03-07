Süper Lig'de dev derbi heyecanı: 17 maçtır bileği bükülmeyen Kartal, lidere karşı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri...

Süper Lig’de haftanın, belki de sezonun maçı geldi çattı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi, bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Hakem Ozan Ergün’ün yöneteceği bu dev randevu, sadece iki devi değil; şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ve Trabzonspor’u da yakından ilgilendiriyor.

126 GÜNDÜR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEYEN BİR BEŞİKTAŞ!

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde adeta küllerinden doğdu. Son olarak 2 Kasım 2025’te mağlubiyet tadan Kartal, o günden bu yana çıktığı 17 resmi maçta (13 lig, 4 kupa) rakiplerine geçit vermedi. Bu süreçte 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan Beşiktaş, taraftarı önünde bu seriyi 18 maça çıkarıp puanını 50’ye yükseltmeyi ve şampiyonluk yarışına "ben de varım" demeyi hedefliyor.

GALATASARAY "KİLİT" DEPLASMANDA

Okan Buruk’un lider Galatasaray’ı ise Dolmabahçe’ye tam kadro geliyor. Ligin en çok isabetli pas yapan (%88) ve topa hükmeden (%62.4) takımı olan Cimbom, Beşiktaş’ın agresif oyununu kırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar için bu maç, şampiyonluk yolundaki en büyük test olarak görülüyor.

HAVA TOPLARINDA KARTAL, PAS OYUNUNDA ASLAN

Beşiktaş, maç başına 16.5 hava topu kazanma oranıyla ligin zirvesinde. Yeni transfer Agbadou’nun savunmadaki etkinliği, duran toplarda Beşiktaş’ın en büyük kozu. Galatasaray ise ligin en yüksek pas isabetine sahip takımı. Orta sahada Sara ve Torreira ikilisiyle oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyecekler.

EKSİKLER VE CEZA SINIRI

Beşiktaş: Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Touré bu dev maçta forma giyemeyecek. Salih Uçan ise sarı kart sınırında.

Galatasaray: Sarı-kırmızılılarda önemli bir eksik bulunmazken, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta cezalı duruma düşecek.

DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Orkun, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh.

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.