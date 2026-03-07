Menü Kapat
Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin sahibi Galatasaray, zorlu Dolmabahçe deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Sergen Yalçın yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Beşiktaş’ta ise gözler Orkun Kökçü, Olaitan, Oh gibi yıldızlarda olacak. Galatasaray’da ise son haftalarda vites yükselten Osimhen, Lang, Jakobs gibi isimlerle hücum hattında etkili olmaya çalışacak. İki teknik adamın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11’i belli olurken gözler maç saatine çevrildi. Beşiktaş - Galatasaray arasındaki derbi mücadelesini Ozan Ergün yönetirken yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
07.03.2026
saat ikonu 09:30
07.03.2026
saat ikonu 09:30

Beşiktaş’ta kritik derbi öncesinde Emirhan ve Toure sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Derbi öncesinde Orkun Kökçü ve Hyeon-gyu’nun artan performansı dikkat çekerken Galatasaray’da ise gözler Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Sane gibi yıldızlarda olacak. Galatasaray derbiye tam kadro çıkmaya hazırlanırken etkili hücum hattıyla dikkat çekiyor. Sezonun geride kalan haftalarda en golcü takım olan Galatasaray, savunmasıyla güven veriyor. Galatasaray’da hücumda en uçta görev yapacak Osimhen son 7 lig maçının 6’sında fileleri sarsmayı başardı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda daha rahat kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon kaybettiği 14 puanın 8’ini deplasmanda yaşadı. Beşiktaş Galatasaray mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? İşte, derbiye ilişkin tüm gelişmeler…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol ’de 25. haftada derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş’ın, Galatasaray’ı konuk edeceği mücadele yarın (7 Mart) Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Dolmabahçe’de oynanacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetirken yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11’ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını açabilmek için derbiden mutlak üç puanla ayrılmak istiyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray’da gözler yıldız isimlerde olacak. Beşiktaş ise ligin başlangıcında taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatırken derbide kazanarak yoluna üç puanla devam etmenin hesaplarını yapıyor. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh

GALATASARAY:Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11’ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11’ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER İKİ YILDIZDA

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.

Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11’ler! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

#Spor
#süper lig
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Maç Saati
#Hangi Kanalda
#Spor
