TFF açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sahada devam ederken, maç sonu raporları kulüplerin başını ağrıtacak gelişmeleri beraberinde getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son müsabakalarda yaşanan olayları mercek altına alarak Trendyol Süper Lig’in devlerini disipline sevk etti.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kulüplerin disipline gönderilme gerekçeleri şu şekilde sınıflandırıldı:

Beşiktaş; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Fenerbahçe; saha olayları ve kulüp yöneticilerinin medya aracılığıyla yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar, Galatasaray; çirkin ve kötü tezahürat ile usulsüz seyirci alınması. Trabzonspor; saha olayları ve taraftarların neden olduğu disiplin ihlalleri ve Erzurumspor FK ise talimatlara aykırı hareket (genellikle stadyum düzeni veya akreditasyon hataları) sebebiyle disipline sevk edildi.