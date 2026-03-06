Fenerbahçe’de Sidiki Cherif bilmecesi çözüldü! Eleştiri yağmuru alkışa döndü: Genç yıldız için karar verildi

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde büyük bir risk alarak kadrosuna kattığı genç golcü Sidiki Cherif, performansıyla parmak ısırtıyor.

Cenk Tosun, Jhon Duran ve En-Nesyri gibi isimlerle yollarını ayırdıktan sonra forvet hattını 19 yaşındaki Gineliye emanet eden sarı-lacivertlilerde, yönetim haklı çıkmanın gururunu yaşıyor.

ELEŞTİRİ YAĞMURU YERİNİ ALKIŞA BIRAKTI

Ocak ayında Angers’ten kiralandığında "Fenerbahçe’nin seviyesinde değil" denilerek sert eleştirilerin hedefi olan Cherif, ilk maçlarındaki tutuk görüntüsüyle soru işaretlerine neden olmuştu. Ancak uyum sürecini atlatan genç yıldız, son 3 maçta sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performansla adeta "Ben buradayım" dedi.

CHERİF’İN YÜKSELİŞİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği Nottingham Forest maçında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı klas asistle Avrupa sahnesinde alkış topladı. Ardından Antalyaspor maçında ise Süper Lig’deki ilk golünü atarak lig maratonuna merhaba dedi. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşısında fileleri sarsarak turu getiren isimlerin başında yer aldı.

18 MİLYON EURO’LUK KARAR: OPSİYON DEVREYE GİRDİ!

Taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Sidiki Cherif için Fenerbahçe yönetimi kararını verdi. 4 milyon euro kiralama bedeliyle takıma dahil olan oyuncunun sözleşmesindeki 18 milyon euro’luk satın alma opsiyonu, ilk 11 çıktığı ilk maçla birlikte zorunlu hale geldi. Sarı-lacivertliler sezon sonunda bu bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini tamamen alacak. Ayrıca sözleşmede başarıya bağlı 3 milyon euro’luk ek bonus maddesi de bulunuyor.

"HAYDİ FENERBAHÇE"

Gaziantep FK galibiyetinin ardından sosyal medyada taraftarlara seslenen Cherif, yaptığı "Bir sonraki turda yerimizi aldık. Haydi Fenerbahçe!" paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.