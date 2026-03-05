Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan'dan 35 milyon euroluk transfer teklifi gelmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu için gelen bu dev teklifi geri çevirmişti.

BONSERVİS BEDELİ 50 MİLYON EURO OLDU

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için yaptığı plan tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı sırtlayan Barış Alper'in değeri arttı. Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.

OSIMHEN'İN HEMEN ARKASINDA

Cimbom'da bu sezon 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, 17 gol ve 6 asistle takımın en skorer ismi olan Osimhen'i takip ediyor. Yıldız oyuncu bu sezon 6 maçta hem gol atıp hem de asist yapma başarısı gösterdi.