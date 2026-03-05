Menü Kapat
Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı tam anlamıyla kusursuz ilerledi. Sezon başında Suudi Arabistan'dan 35 milyon euroluk teklif verilen Barış Alper için yeni bonservis belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan'dan 35 milyon euroluk transfer teklifi gelmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu için gelen bu dev teklifi geri çevirmişti.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sezon başında gelen 35 milyon euroluk Suudi Arabistan teklifini reddeden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun değerini 50 milyon euroya çıkardı.
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için gelen 35 milyon euroluk Suudi Arabistan teklifini geri çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla değeri artan Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedeli 50 milyon euro olarak belirlendi.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon 10 gol ve 14 asist üreterek takımın en skorer ismi Osimhen'i (17 gol, 6 asist) takip ediyor.
Yıldız oyuncu, bu sezon 6 maçta hem gol atıp hem de asist yapma başarısı gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi

BONSERVİS BEDELİ 50 MİLYON EURO OLDU

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için yaptığı plan tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı sırtlayan Barış Alper'in değeri arttı. Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi

OSIMHEN'İN HEMEN ARKASINDA

Cimbom'da bu sezon 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, 17 gol ve 6 asistle takımın en skorer ismi olan Osimhen'i takip ediyor. Yıldız oyuncu bu sezon 6 maçta hem gol atıp hem de asist yapma başarısı gösterdi.

