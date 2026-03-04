Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy vedası: İtalya basını transferi duyurdu!

Beşiktaş'taki Semih Kılıçsoy ayrılığını, Tuttomercato gündeme getirdi. Esasen ise habere göre Cagliari yönetimi, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy için 12 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY VEDASI!

Semih Kılıçsoy, İtalya'daki son 12 lig maçında 4 gol attı ve Cagliari yönetiminden tam not aldı! Sportif direktör Guido Angelozzi de daha önce yaptığı açıklamada, genç yeteneğin bonservisi için yaklaşık 12 milyon Euroyu gözden çıkardıklarını belirtmiş ve ayrıca, "Gol atmaya devam ederse 40 milyon Euroluk oyuncu olur." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak ise Semih Kılıçsoy'un, büyük bir sürpriz olmaması halinde Cagliari ile 2030'a kadar sözleşme imzalaması ve maaşına da ciddi bir zam alması bekleniyor.